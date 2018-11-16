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Как выглядели советские актеры в детстве
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Как выглядели советские актеры в детстве 

Рамблер 17 часов назад
Советский кинематограф подарил нам множество шедевров и плеяду настоящих звёзд, покорявших зрителей не скандалами и откровенными признаниями, а истинным талантом. К сожалению, нынешнее кино не дотягивает до прежнего уровня, а сегодняшние знаменитости по уровню одарённости очень далеки от предшественников. Многие советские актёры уже ушли из жизни, но часть представителей старой школы ещё вполне активно работает и радует публику появление на экране, пусть и редким. А как выглядели любимые артисты, когда были ещё совсем крохами? Смотрите видео и попробуйте узнать в малышах будущих кумиров.
1. Василия Ливанова.
2. Андрея Миронова.
3. Евгения Леонова.
4. Александра Абдулова.
5. Владимира Высоцкого.
6. Наталью Варлей.
7. Льва Дурова.
8. Лию Ахеджакову.
9. Анастасию Вертинскую.
10. Вахтанга Кикабидзе.
11. Надежду Румянцеву.
12. Леонида Быкова.
13. Галину Волчек.
14. Наталью Гундареву.
15. Любовь Полищук.
16. Олега Басилашвили.
17. Валерия Золотухина.
18. Светлану Светличную.
19. Эльдара Рязанова.
20. Эммануила Виторгана.
21. Ирину Мирошниченко.
22. Олега Ефремова.
23. Георгия Буркова.
24. Наталью Фатееву.
25. Станислава Садальского и других знаменитостей.
Комментарии8
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