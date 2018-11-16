Как выглядели советские актеры в детстве

Советский кинематограф подарил нам множество шедевров и плеяду настоящих звёзд, покорявших зрителей не скандалами и откровенными признаниями, а истинным талантом. К сожалению, нынешнее кино не дотягивает до прежнего уровня, а сегодняшние знаменитости по уровню одарённости очень далеки от предшественников. Многие советские актёры уже ушли из жизни, но часть представителей старой школы ещё вполне активно работает и радует публику появление на экране, пусть и редким. А как выглядели любимые артисты, когда были ещё совсем крохами? Смотрите видео и попробуйте узнать в малышах будущих кумиров.

3. Евгения Леонова.

4. Александра Абдулова.

5. Владимира Высоцкого.

12. Леонида Быкова.

17. Валерия Золотухина.

25. Станислава Садальского и других знаменитостей.