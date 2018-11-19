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Почему Райкина режиссёр не хотел видеть в фильме
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Почему Райкина режиссёр не хотел видеть в фильме 

Рамблер 6 часов назад
Экранизировать пьесу Карло Гольдони «Слуга двух господ» советские киночиновники доверили режиссёру Владимиру Воробьёву. В те годы Воробьёв был главным режиссёром Ленинградского театра музыкальной комедии и планировал максимально задействовать в фильме «Труффальдино из Бергамо» (1976) артистов своего театра. Но с исполнителем главной роли вышла загвоздка. На роль Труффальдино попробовали нескольких звёзд, в том числе Олега Даля и Александра Демьяненко, но в итоге роль отдали Константину Райкину, тогда далеко не самому известному в стране артисту. Ходили слухи, что не последнюю роль в назначении сыграл тот факт, что отцом молодого актёра был мэтр Аркадий Райкин. Не исключено, что именно поэтому Воробьёв относился к Константину с неприязнью. Владимира раздражало, что вместо артиста ленинградской школы ему подсунули москвича, но самое большое раздражение вызывал у него тот факт, что Константин Райкин был актёром непоющим, а фильм создавался как музыкальный. Режиссёр постоянно придирался к Константину, и в итоге тот решил уйти с картины.
Смотрите ролик и узнайте, почему Райкин всё-таки сыграл Труффальдино и кто спел за него все песни в комедии.
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