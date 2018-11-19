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Актеры, чуть не отказавшиеся от культовых ролей
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Актеры, чуть не отказавшиеся от культовых ролей 

Рамблер 2 часа назад
Эксцентрическая комедия «Мир Уэйна» вышла в 1992 году. В фильме снялся актёр Майк Майерс, он же написал сценарий. Кстати, идею ленты Майк вынашивал ещё со школы, готовясь стать артистом. «Мир Уэйна» высоко оценили критики, публике комедия пришлась по вкусу. Знаменитая сцена, где парни отрываются в машине под композицию «Богемская рапсодия» группы Queen, сегодня растиражирована и многократно спародирована. Эту песню вставил в сюжет именно Майерс, но режиссёр комедии Пенелопа Сфирис намеревалась использовать другую песню. Споры дошли до того, что Майк пригрозил покинуть съёмочную площадку. В итоге «Богемскую рапсодию» оставили, а эпизод стал легендарным.
Похожие случаи происходили и во время съёмок других популярных картин. Странно представлять любимые фильмы, где могли бы сыграть другие актёры. Так, Брэд Питт сыграл одну из самых запоминающихся ролей в фэнтези-драме «Интервью с вампиром» (1994). Там он появился в настолько непривычном образе, что даже двадцать лет спустя образ смотрится свежим и интригующим. Видимо, Брэд согласился на съёмки, заинтересовавшимся линией переосмысления жизни. Однако когда за пару недель до начала съёмок он получил сценарий, самые захватывающие эпизоды были из него удалены. Питту оставили пассивную роль, отдав ключевые сюжетные ходы на откуп Тому Крузу, партнёру по фильму. Брэд был так неудовлетворён, что всерьёз подумывал уйти с картины. К счастью, актёр всё-таки остался, в итоге получился по-настоящему культовый фильм.
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