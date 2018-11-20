Трагедия Евгения Дворжецкого

Актёр Евгений Дворжецкий был продолжателем актёрской династии. Его отец, Вацлав Дворжецкий , — звезда советского кинематографа, снявшийся в десятках фильмов и сыгравший сотни ролей в театре. Брат по отцу Владислав Дворжецкий — Хлудов в экранизации булгаковского «Бега», пилот Бертон в «Солярисе», Капитан Немо в одноимённой ленте. Кстати, Владислав погиб в 39 лет, когда его машина врезалась в трейлер. Артист не пострадал, но от стресса у него случился очередной инфаркт, который и унёс жизнь.

Евгений родился в 1960 году и с детства мечтал о кино. С первой попытки поступить в Щукинское училище ему не удалось, но со второго раза получилось. В училище он встретил Нину, которая была на год его младше. Молодые люди влюбились, и роман завершился браком. Семья Дворжецких была очень счастливой, об этом вспоминают все друзья пары. Нина пожертвовала карьерой, чтобы обеспечить Евгению, который становился настоящей звездой, надёжный тыл. Она вела хозяйство и родила любимому дочь и сына, Евгений же активно снимался в кино и вёл передачи на тв. В 1999 году Евгений отправился в Институт иммунологии, заподозрив у себя астму. Диагноз не подтвердился, воодушевлённый артист отправился домой. Сев в машину, он начал звонить супруге, чтобы обрадовать её новостью, и неосторожно врезался в грузовик. От удара Евгений Дворжецкий скончался мгновенно. Ему было 39 лет.