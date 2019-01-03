Трагическая история Михаила Кононова

В 1940 году в московской семье появился на свет малыш, которому дали имя Михаил . Родители мальчика были далеки от искусства, но уже в школьные годы он заинтересовался сценой и начал принимать активное участие в самодеятельности. В школе же будущий артист нашёл товарища Андрея . Окончив школу, ребята поступили в творческие вузы: один отправился во ВГИК, другой — в Щепкинское училище. Со временем оба прославились: Андрей Смирнов стал режиссёром и снял легендарный «Белорусский вокзал», а Михаил Кононов превратился в кинозвезду и сыграл в десятках кинохитов.

Михаил Кононов с молодости отличался упрямством и несговорчивостью. Ему было сложно искать друзей и общаться с однокурсниками, он сошёлся лишь с Олегом Далем, который тоже был настырным и бескомпромиссным. В 22 года Кононов дебютировал в кино, появившись в картине Ивана Пырьева «Наш общий друг» (1961), и уже спустя пять лет Михаил был нарасхват: ежегодно выходило по несколько лент с его участием, а зрители буквально боготворили артиста.

Но очень скоро в жизни Михаила Кононова начались проблемы. Почему семейная жизнь артиста началась с трагедии? Как Кононов оказался в деревне? Какими были последние годы его жизни? Смотрите рассказ о большом актёре в ролике.