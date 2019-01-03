Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Три богатыря и наследница престола
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ёлки Последние
Комедия
Купить билет
Снежная Королева: Зазеркалье
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мэри Поппинс возвращается
Приключение, Фэнтези, Мюзикл
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Жил-был Дэдпул
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Пирсинг
Триллер
Купить билет
Воспитательница
Драма
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Трагическая история Михаила Кононова 

Рамблер 3 часа назад
В 1940 году в московской семье появился на свет малыш, которому дали имя Михаил. Родители мальчика были далеки от искусства, но уже в школьные годы он заинтересовался сценой и начал принимать активное участие в самодеятельности. В школе же будущий артист нашёл товарища Андрея. Окончив школу, ребята поступили в творческие вузы: один отправился во ВГИК, другой — в Щепкинское училище. Со временем оба прославились: Андрей Смирнов стал режиссёром и снял легендарный «Белорусский вокзал», а Михаил Кононов превратился в кинозвезду и сыграл в десятках кинохитов.
Михаил Кононов с молодости отличался упрямством и несговорчивостью. Ему было сложно искать друзей и общаться с однокурсниками, он сошёлся лишь с Олегом Далем, который тоже был настырным и бескомпромиссным. В 22 года Кононов дебютировал в кино, появившись в картине Ивана Пырьева «Наш общий друг» (1961), и уже спустя пять лет Михаил был нарасхват: ежегодно выходило по несколько лент с его участием, а зрители буквально боготворили артиста.
Но очень скоро в жизни Михаила Кононова начались проблемы. Почему семейная жизнь артиста началась с трагедии? Как Кононов оказался в деревне? Какими были последние годы его жизни? Смотрите рассказ о большом актёре в ролике.
Комментарии
Актеры , Видео , Андрей Смирнов , Михаил Кононов , Иван Пырьев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уютные фильмы, которые продлят праздничное настроение
Интересные факты об Иване Урганте
7 захватывающих фильмов о разных эпохах в искусстве
Как придумали песню про Александру1
Тест: сможете выжить в фильме ужасов или нет?
Видео
01:32
Скандальный «Праздник» Красовского вышел в свет
Фильмы
02:58
Почему сотрудники КГБ запрещали снимать фильм
Фильмы
04:56
Трагическая история Михаила Кононова
Актеры
10:54
Известные фильмы до и после спецэффектов
Фильмы
05:45
Какими были бы фильмы, если бы не спецэффекты
Фильмы
02:57
Как придумали песню про Александру
Фильмы
02:53
Почему Кайдановский грозился отказаться от съемок
Актеры
02:59
Александра Михайлова состарили ради Нины Дорошиной
Актеры
06:14
Актеры, влюбившиеся друг в друга на съемках
Актеры
02:55
Самые казусные моменты на «Поле Чудес»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение