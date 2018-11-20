Кто придумал Фросю Бурлакову

Когда начались съёмки фильма «Приходите завтра» (1963), Екатерине Савиновой , сыгравшей главную роль, было 36 лет, хотя на экране она представала 18-летней девушкой. Ленту снял супруг Екатерины режиссёр Евгений Ташков . Он был уверен, что другие режиссёры просто не видят огромного таланта Екатерины, поэтому и предлагают ей второстепенные роли. В фильме мужа Савинова получила возможность продемонстрировать не только актёрский талант, но и уникальный вокал, позавидовать которому могли бы многие певцы.

Сценарий для комедии Ташков написал сам, но Екатерина была полноценным соавтором. Большинство комических эпизодов — истории, случившиеся с актрисой в жизни. Например, эпизод, когда старшекурсники, сыгранные Александром Ширвиндтом Юрием Беловым , разыгрывают приехавшую поступать в училище Фросю Бурлакову, действительно произошёл с Екатериной, когда она поступала во ВГИК. Ей устроили подобный шуточный экзамен студенты старшего курса, а прервал его актёр, режиссёр и будущий педагог самой Савиновой Юрий Бибиков, случайно заглянувший в комнату. Кстати, в фильме «Приходите завтра» Бибиков сыграл профессора Соколова, который оценил дар девушки из деревни и принял её в училище.

Помогла ли картина «Приходите завтра» сделать карьеру Екатерине Савиновой? Как сложилась дальнейшая судьба актрисы? Смотрите ролик и узнайте больше.