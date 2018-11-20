Ещё
Куда пропали актеры из боевиков восьмидесятых
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Несокрушимый
Исторический, Драма, Военный
Купить билет
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Куда пропали актеры из боевиков восьмидесятых 

Рамблер 1 час назад
В конце восьмидесятых отечественные зрители познакомились с голливудскими боевиками и звёздами, которые регулярно в них снимались. Но сегодня многих этих актёров не видно в крупных фильмах, даже истинные киноманы мало что знают об их работах. Куда пропали главные знаменитости из боевиков?
1. Вернон Уэллс. Актёр любил образы фриковатых злодеев, а роль, которая его по-настоящему прославила, — невменяемый Вез из ленты «Безумный Макс 2: Воин дороги» (1981). Другие перонажи, сыгранные Верноном, тоже вели себя не вполне адекватно и появлялись в странных нарядах. В новом веке Уэллс переключился на озвучание, а в последние годы пересел в режиссёрское кресло.
2. Кристофер Ламберт. Благодаря Кристоферу зрители узнали, как выглядит бессмертный Дункан Маклауд. После роли в «Горце» (1986) Ламберту пророчили громкую карьеру, но он в и других проектах продолжал эксплуатировать образ Горца. Это не нравилось продюсерам, так что интерес к актёру снизился. Позднее Кристофер снялся в ряде малозаметных картин и занялся собственным бизнесом. Впрочем, иногда он мелькает на экране и в сегодняшних боевиках.
3. Чарльз Бронсон. Чарльз, ветеран Второй мировой войны, завоевал славу ещё в пятидесятых, но звёздным часом для него стали семидесятые. Именно тогда он сыграл Пола Керси в серии боевиков «Жажда смерти». В девяностые актёр снимался мало, а в 2003 году 81-летний Чарльз Бронсон ушёл из жизни.
О других звёздах боевик, которых больше не видно, рассказывает видео.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сафронов раскрыл секрет шоу «Битва экстрасенсов»
Как сегодня выглядят звезды «От заката до рассвета»1
Зрители нашли ляпы в новом сериале с Прилучным3
«Берегите женщин»: как сложилась жизнь актрис6
Заметные ляпы «Служебного романа»4
Видео
04:45
Как сложилась судьба Надежды из «Любовь и голуби»
Актеры
02:34
Появился новый трейлер «Человека-паука»
Фильмы
02:38
«Фантастические твари-2» лидируют в прокате
Фильмы
00:20
Сафронов раскрыл секрет шоу «Битва экстрасенсов»
ТВ В мире
07:42
Куда пропали актеры из боевиков восьмидесятых
Актеры Фильмы
12:31
Отличные ленты, которые незаслуженно игнорируют
Фильмы Актеры
02:50
Кто придумал Фросю Бурлакову
Актеры Фильмы
10:25
Спецэффекты в кино, которые никто не заметил
Фильмы
04:38
Трагедия Евгения Дворжецкого
Актеры
08:04
Актеры, чуть не отказавшиеся от культовых ролей
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение