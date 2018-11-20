Куда пропали актеры из боевиков восьмидесятых

В конце восьмидесятых отечественные зрители познакомились с голливудскими боевиками и звёздами, которые регулярно в них снимались. Но сегодня многих этих актёров не видно в крупных фильмах, даже истинные киноманы мало что знают об их работах. Куда пропали главные знаменитости из боевиков?

1. Вернон Уэллс. Актёр любил образы фриковатых злодеев, а роль, которая его по-настоящему прославила, — невменяемый Вез из ленты «Безумный Макс 2: Воин дороги» (1981). Другие перонажи, сыгранные Верноном, тоже вели себя не вполне адекватно и появлялись в странных нарядах. В новом веке Уэллс переключился на озвучание, а в последние годы пересел в режиссёрское кресло.

2. Кристофер Ламберт . Благодаря Кристоферу зрители узнали, как выглядит бессмертный Дункан Маклауд. После роли в «Горце» (1986) Ламберту пророчили громкую карьеру, но он в и других проектах продолжал эксплуатировать образ Горца. Это не нравилось продюсерам, так что интерес к актёру снизился. Позднее Кристофер снялся в ряде малозаметных картин и занялся собственным бизнесом. Впрочем, иногда он мелькает на экране и в сегодняшних боевиках.

3. Чарльз Бронсон . Чарльз, ветеран Второй мировой войны, завоевал славу ещё в пятидесятых, но звёздным часом для него стали семидесятые. Именно тогда он сыграл Пола Керси в серии боевиков «Жажда смерти». В девяностые актёр снимался мало, а в 2003 году 81-летний Чарльз Бронсон ушёл из жизни.

О других звёздах боевик, которых больше не видно, рассказывает видео.