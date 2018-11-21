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Актеры, сыгравшие несколько ролей в одном фильме
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Актеры, сыгравшие несколько ролей в одном фильме 

Рамблер 4 часа назад
Наслаждаясь игрой актёров в любимых фильмах, мы порой обращаем мало внимания на второстепенных персонажей. Между тем, иногда на вторых ролях выступают настоящие звёзды. А иногда малозаметных героев играют актёры, которые снимаются в той же ленте, но в более заметной роли.
1. Райан Рейнольдс в фильме «Дэдпул 2» (2018). В вышедшей весной нынешнего года супегеройской картине актёр вновь вернулся к роли наёмника. Однако в «Дэдпуле 2» появился новый персонаж — злодей Джаггернаут. Этот гигант обладал невероятной силой и мощью, и сыграть такого персонажа было никому не под силу, так что Джаггернаут — творение аниматоров. Но вот голос злодей позаимствовал у живого человека, и, как ни удивительно, им стал Райан Рейнольдс, главный противник монстра, который весь фильм сражается против него.
2. Кевин Клайн в фильме «Дикий, дикий Вест» (1999). Кевин сыграл в картине вторую главную мужскую роль — напарника неукротимого Джеймса Веста, изобретателя Артемуса Гордона. Однако в сцене, где появляется президент США Улисса Гранта, зрители видят актёра, очень похожего на Клайна. И это неудивительно, ведь роль Гранта тоже сыграл Кевин.
О других фильмах, в которых актёры сыграли не единственную роль, расскажет видео.
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