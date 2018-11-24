Тест на знание ролей и фильмов Олега Даля

Олега Даля можно смело назвать одним из самых самобытных актеров советского кино.

Он родился в Люблино, в 1963 году окончил Щепкинское училище. Первую роль в кино сыграл еще будучи студентом в 1962 году, дебютировав в фильме Александра Зархи «Мой младший брат». Актер обладал уникальной манерой игры. В начале своего творческого пути Даль играл в основном своих современников и сверстников. Возможно, именно это позволяло ему придать своим героям больше правдоподобности. Однако, Даль был скорее театральным актером, что, конечно же, сказывалось на его манере игры.

Остроумие, врожденная интеллигентность, печальная ирония сделали его героем своего времени.

Ему равно удавались все жанры, от сказки до драмы. Олег Даль создал немало талантливых образов на сцене "Современника", театра на Малой Бронной и Малого.