Тест: на какую советскую звезду вы похожи

В последние годы психологи выделили так называемый синдром подражания знаменитостям в отдельное расстройство. Уже из названия понятно, что имеется в виду. В глубине души каждый из нас ассоциирует себя или близких с теми или иными знаменитостями, и часто нам кажется, что какая-то звезда особенно близка нам по духу или мы похожи на нее внешне.

В детстве мы ищем себе кумиров среди актеров, по мере взросления зачастую повторяем чей-то узнаваемый стиль. Следим за их жизнью, копируем жесты и манеры. Психологи утверждают, что таким образом мы подсознательно стремимся приблизиться к совершенству, ведь в глубине души никто из нас не хочет быть обыкновенным рядовым человеком. А социологи говорят, что большинство взрослых людей копируют манеру поведения с героев кинокартин.