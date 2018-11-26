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Тест: на какую советскую звезду вы похожи 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Подкидыш"
В последние годы психологи выделили так называемый синдром подражания знаменитостям в отдельное расстройство. Уже из названия понятно, что имеется в виду. В глубине души каждый из нас ассоциирует себя или близких с теми или иными знаменитостями, и часто нам кажется, что какая-то звезда особенно близка нам по духу или мы похожи на нее внешне.
В детстве мы ищем себе кумиров среди актеров, по мере взросления зачастую повторяем чей-то узнаваемый стиль. Следим за их жизнью, копируем жесты и манеры. Психологи утверждают, что таким образом мы подсознательно стремимся приблизиться к совершенству, ведь в глубине души никто из нас не хочет быть обыкновенным рядовым человеком. А социологи говорят, что большинство взрослых людей копируют манеру поведения с героев кинокартин.
Советских знаменитостей знают и уважают не хуже современных голливудских звезд. Наверняка среди таких ярких характеров найдется тот, что очень хорошо расскажет и о вас. Пройдите тест и узнайте, кто из артистов тех времен ближе всех вам по духу.
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Актеры , Тесты
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