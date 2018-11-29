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Что стало с главной Золушкой Чехословакии 

Рамблер 4 часа назад
В 1973 году на чешские экраны вышла сказка «Три орешка для Золушки», которая моментально влюбила в себя зрителей. Позднее историю показали в других странах, в том числе в СССР. И юные телезрители, и их родители следили за приключениями очаровательной Золушки, а сыгравшая её актриса Либуше Шафранкова надолго стала героиней сердец.
Либуше родилась в 1953 году и с детства грезила об актёрстве. Родители не одобряли увлечения дочери, поэтому однажды маленькая Либуше попросту сбежала из дома на киностудию. После этого родители стали более лояльны и позволили девочке заниматься актёрским мастерством. После школы она закончила Пражское театральное училище и устроилась на работу. Ну а первую главную кинороль она получила в 19 лет, это и была Золушка в красивой зимней сказке. После премьеры ленты Шафранкова стала невероятно популярной не только в Чехословакии, но и в ГДР, где сняли часть эпизодов, в Скандинавии и в СССР. За картиной «Три орешка для Золушки» последовало ещё несколько сказок, где Либуше представала в романтических образах.
Через три года после съёмок в судьбоносной картине девушка нашли личное счастье: она познакомилась с коллегой Йозефом Абргамом, который стал её мужем. В браке появился сын Йозеф Абргам-младший, который сегодня является одним из самых успешных продюсеров Чехии.
Почему актриса в последние годы исчезла из поля зрения? Верит ли Либуше в историю Золушки? Почему Шафранкова не получила награду из рук президента? Обо всём этом рассказывает ролик.
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Либуше Шафранкова , Актеры , Видео , Фильмы
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