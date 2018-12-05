Сталлоне закончил съемки в «Рэмбо»

Популярный актер Сильвестр Сталлоне опубликовал в своем профиле Истаграм видео, которое намекает на то, что он закончил работу в проекте "Рэмбо".

Поклонники сделали вывод, что актер говорит не только о прекращении своего участия конкретно в этой части франшизы, но и в целом об уходе из проекта. Сталлоне отмечает, что этот путь, который подошел к концу, был по истине удивительным путешествием для него. Он вспоминает, что познакомился с "Рэмбо" еще в 1980 году, когда никто не верил в этот сценарий и не желал браться за роль, а он смог в нее поверить.

"Ну, вот и все, последний дубль" — говорит звезда и благодарит всех за поддержку.

Когда пятая часть выйдет на большие экраны, пока неизвестно.