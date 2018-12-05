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Сталлоне закончил съемки в «Рэмбо» 

Рамблер 2 часа назад
Популярный актер Сильвестр Сталлоне опубликовал в своем профиле Истаграм видео, которое намекает на то, что он закончил работу в проекте "Рэмбо".
Поклонники сделали вывод, что актер говорит не только о прекращении своего участия конкретно в этой части франшизы, но и в целом об уходе из проекта. Сталлоне отмечает, что этот путь, который подошел к концу, был по истине удивительным путешествием для него. Он вспоминает, что познакомился с "Рэмбо" еще в 1980 году, когда никто не верил в этот сценарий и не желал браться за роль, а он смог в нее поверить.
"Ну, вот и все, последний дубль" — говорит звезда и благодарит всех за поддержку.
Когда пятая часть выйдет на большие экраны, пока неизвестно.
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