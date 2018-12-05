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Актеры, которые друг друга терпеть не могут 

Рамблер 2 часа назад
У каждого есть коллега, с котором сложно сотрудничать. Все мы люди, и у всех есть свои причуды. Звёзды ничем не отличаются от нас, и им тоже не всегда просто найти общий язык с партнёрами по съемочной площадке. Эти знаменитости напрочь отказываются работать вместе и не готовы сниматься рядом даже за большие деньги.
1. Вин Дизел и Дуэйн Джонсон. Актёры схожи внешне: у них накачанные тела и бритые головы. В фильмах они появляются в схожих образах супергероев, но общество друг друга не любят. В 2016 году Дизель и Джонсон даже затеяли свару в соцсетях и рассорились.
2. Джулия Робертс и Ник Нолти. Снимаясь в ленте «Я люблю неприятности» (1994), актёры конфликтовали. Дело дошло до того, что даже в романтических сценах артисты снимались по отдельности, а потом их совмещали на монтаже. После выхода картины Робертс и Нолти отзывались друг о друге негативно.
3. Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл. В сериале «Секс в большом городе» (1998–2004) актрисы играли лучших подруг, но в жизни отношения между ними складываются вовсе не так радужно. Пока сериал снимался, Сара Джессика и Ким уверяли, что никакой вражды нет, но, как только съёмки закончились, обе перестали сдерживаться.
Какие ещё звёзды недолюбливают друг друга? Узнайте об этом из видео.
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