Актеры, снимавшиеся в кино в глубокой депрессии

У каждого человека бывают сложные периоды в жизни. Возрастные кризисы и проблемы в отношениях погружают человека в глубокую депрессию, однако не освобождают его от необходимости работать. В подобной ситуации может оказаться любой, и актёры — не исключение. Эти исполнители выходили на площадку в стрессе, но сумели отлично сыграть.

1. Актёр Девон Мюррей с 2001 года играл Симуса Финнигана в фильмах про Гарри Поттера . 8 лет подросток снимался во франшизе, и кому-то такая жизнь покажется райской. Но Девон очень страдал из-за того, что постоянно был разлучён с семьей и друзьями. По его словам, н16-й день рождения он праздновал в роскошном номере отеля и получил много дорогих подарков, но это ничуть не обрадовало артиста, потому что рядом не было близких. В какой-то момент Мюррей задумался о самоубийстве, но, к счастью, окружающие заметили, что у парня проблемы и уговорили его обратиться за помощью.

2. Киану Ривз много лет дружил с Ривером Фениксом, молодым, но талантливым актёром, восходящей голливудской звездой. В 1993 году Ривер умер от передозировки наркотиков, и его смерть стала для Киану ударом. О кончине друга Ривз узнал, снимаясь в боевике «Скорость» (1994). Проблема была в том, что Феникс пристрастился к наркотикам во время съёмок драмы «Мой личный штат Айдахо». В ней же снимался и Киану, и именно он уговорил Феникса тоже поучаствовать в проекте. Из-за депрессии Ривза съёмки «Скорости» приостановили, чтобы дать артисту время прийти в себя, но в итоге Киану доснялся, и «Скорость» стала одним из лучших фильмов в его фильмографии.

Рассказы об актёрах, которые не бросили работу, несмотря на проблемы в жизни, смотрите в видео.