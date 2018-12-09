Что стало с главными героями сериала «Марш Турецкого»

В 2000 году на экраны вышел первый сезон сериала «Марш Турецкого». Сюжет рассказывал историю талантливого следователя Александра Турецкого, которого невозможно обмануть или подкупить. У телезрителей телепроект пользовался огромной популярностью, поэтому создатели растянули действие на четыре сезона, а в 2007 году выпустили продолжение «Возвращение Турецкого».

С момента премьеры сериала прошло 18 лет. Рассказываем, чем занимаются звезды сериала "Марш Турецкого" сейчас.

Александр Домогаров — Александр Борисович Турецкий

Кадр из сериала "Марш Турецкого"/globallookpress.com

Для актера роль в сериале "Марш Турецкого" не была первой или прорывной. У Александра и до этого была вполне успешная карьера в кино и театре. Популярность пришла к Домогарову после роли Павла Горина в историко-приключенческой картине Светланы Дружининой "Гардемарины III" в 1992 году.

Главная роль следователя Генеральной прокуратуры РФ по особо важным делам в "Марше Турецкогго" закрепила за Александром амплуа мужественного и проникновенного героя, и он на долгие годы стал кумиров наших женщин.

После съемок трех сезонов сериала роль Турецкого наскучила Домогарову, чем он поделился с режиссером. Он говорил, что его персонаж "перестал развиваться". Создателям пришлось переписать сценарий и "убить" Турецкого. Однако сюжет продолжения впечатлил Домогарова и он согласился сыграть в "Возвращении Турецкого". К радости зрителей, взрыв, который произошел в последней серии третьего сезона, не задел главного героя.

С тех пор Домогаров продолжает сниматься в кино и сериалах, играет в Государственном театре имени Моссовета и даже поет.

Владимир Ильин — Вячеслав Грязнов

Кадр из сериала "Марш турецкого"/globallookpress.com

Еще один из главных героев — подполковник Вячеслав Грязнов, которого сыграл актер Владимир Ильин. Его карьера в кино, как и у Домогарова, складывалась удачно и до выхода "Марша Турецкого".

Сегодня Ильин востребован у популярных режиссеров, снимался в таких фильмах, как "Высоцкий. Спасибо, что живой", "Время первых", " Анна Каренина . История Вронского", "Тренер".

Борис Невзоров — Константин Меркулов

Кадр из сериала "Марш Турецкого"/globallookpress.com

Актер также был известен еще до участия в детективном сериале. В "Марше" же он исполнил роль заместителя генрокурора РФ Константина Меркулова, который полюбился зрителю своей порядочностью и принципиальностью.

Сегодня актер известен по таким проектам, как "Каменская", "Метод Лавровой", "Майор" и другим. Невзоров играет в Малом театре и преподает в ГИТИСе.

Марина Могилевская — Ирина Турецкая

Кадр из сериала "Марш Турецкого"/globallookpress.com

Актриса сыграла супругу Турецкого Ирину. Уже до этого украинская звезда была широко известна российскому зрителю благодаря роли в сериале "Каменская". После "Марша Турецкого" актриса продолжила работать на российском телевидении: она играет в антрепризе, много снимается в телевизионных сериалах. После "Марша Турецкого" в ее фильмографии появились такие проекты, как "Кухня", "Склифосовский", "Московские окна".

В 2001 году по сценарию Марины Могилевской была поставлена комедия "Когда ее совсем не ждешь", в которой она сыграла одну из основных ролей.