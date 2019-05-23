Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей» 

У Александра Лыкова было много актерских работ, но по-настоящему известным он стал после съемок сериала "Улицы разбитых фонарей", в котором он сыграл роль Владимира Казанцева по прозвищу Казанова.
Но что стало с актером после окончания культового сериала?
Роль Владимира Казанцева (Казановы), пожалуй, стала самой знаковой в карьере Лыкова. По поводу "Улиц разбитых фонарей" с журналистами предпочитает не общаться, но любит говорить на отвлеченные темы об искусстве в целом.
Один из любимых персонажей сериала выбыл из шоу самым первым. Эпизод второго сезона по названием "Контрабас" стал финальным для актера. Он боялся стать заложником этой роли и покинул сериал. Похоже, что Александру избежать этого не удалось. Роль Казановы пока что самая яркая в карьере Лыкова. Сейчас актеру 57 лет и он продолжает активно сниматься. В основном Лыков играет в сериалах. На волне успеха после "Улиц" Лыков сыграл несколько значимых ролей в сериалах "Бандитский Петербург", "Потерявшие солнце", "Диверсант", а также знаковая роль в "Турецком гамбите". Но затем работы актера вновь стали мельчать.
У Александра Лыкова есть взрослый сын, популярность которого чуть ли не превосходит славу отца. Матвей Лыков считается очень востребованным манекенщиком за границей и работает с лучшими модными домами.
Лыков-младший несколько раз появлялся и на экране: в съемках клипов Woodkid и в фильме у Тимура Бекмамбетова «Он дракон». В отличие от Казановы, который славился своей любвеобильностью, Александр Лыков более 30 лет живет с одной женщиной. Супруги счастливы в браке. Кроме сына Матвея у них есть старшая дочь Екатерина.