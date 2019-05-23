Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»

В отличие от Казановы Александр Лыков более 30 лет живет с одной женщиной.

5/5 В отличие от Казановы Александр Лыков более 30 лет живет с одной женщиной.

У Александра Лыкова есть взрослый сын, популярность которого чуть ли не превосходит славу отца. Матвей Лыков считается очень востребованным манекенщиком за границей. Лыков-младший несколько раз появлялся и на экране: в съемках клипов Woodkid и в фильме у Тимура Бекмамбетова «Он дракон».

4/5 У Александра Лыкова есть взрослый сын, популярность которого чуть ли не превосходит славу отца. Матвей Лыков считается очень востребованным манекенщиком за границей. Лыков-младший несколько раз появлялся и на экране: в съемках клипов Woodkid и в фильме у Тимура Бекмамбетова «Он дракон».

Сейчас актеру 57 лет и он продолжает активно сниматься. В основном Лыков играет в сериалах. На волне успеха после "Улиц" Лыков сыграл несколько значимых ролей в сериалах "Бандитский Петербург", "Потерявшие солнце", "Диверсант", а также знаковая роль в "Турецком гамбите".

3/5 Сейчас актеру 57 лет и он продолжает активно сниматься. В основном Лыков играет в сериалах. На волне успеха после "Улиц" Лыков сыграл несколько значимых ролей в сериалах "Бандитский Петербург", "Потерявшие солнце", "Диверсант", а также знаковая роль в "Турецком гамбите".

Один из любимых персонажей сериала выбыл из шоу самым первым. Эпизод второго сезона по названием "Контрабас" стал финальным для актера.

2/5 Один из любимых персонажей сериала выбыл из шоу самым первым. Эпизод второго сезона по названием "Контрабас" стал финальным для актера.

У Лыкова было много актерских работ, но известным он стал после сериала «Улицы разбитых фонарей».

Александра Лыкова было много актерских работ, но по-настоящему известным он стал после съемок сериала "Улицы разбитых фонарей", в котором он сыграл роль Владимира Казанцева по прозвищу Казанова.

Но что стало с актером после окончания культового сериала?

Роль Владимира Казанцева (Казановы), пожалуй, стала самой знаковой в карьере Лыкова. По поводу "Улиц разбитых фонарей" с журналистами предпочитает не общаться, но любит говорить на отвлеченные темы об искусстве в целом.

Один из любимых персонажей сериала выбыл из шоу самым первым. Эпизод второго сезона по названием "Контрабас" стал финальным для актера. Он боялся стать заложником этой роли и покинул сериал. Похоже, что Александру избежать этого не удалось. Роль Казановы пока что самая яркая в карьере Лыкова. Сейчас актеру 57 лет и он продолжает активно сниматься. В основном Лыков играет в сериалах. На волне успеха после "Улиц" Лыков сыграл несколько значимых ролей в сериалах "Бандитский Петербург", "Потерявшие солнце", "Диверсант", а также знаковая роль в "Турецком гамбите". Но затем работы актера вновь стали мельчать.

У Александра Лыкова есть взрослый сын, популярность которого чуть ли не превосходит славу отца. Матвей Лыков считается очень востребованным манекенщиком за границей и работает с лучшими модными домами.