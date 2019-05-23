Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Отпетые мошенницы
Комедия
Купить билет
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Большое путешествие
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
В метре друг от друга
Мелодрама
Купить билет
Миллиард
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Игрища престолов
Комедия
Купить билет
Маугли дикой планеты
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Миа и белый лев
Приключение, Семейный
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет
Братство
Триллер, Военный
Купить билет
Щенячий патруль и Нелла, отважная принцесса
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Отель Мумбаи: Противостояние
Исторический, Триллер, Драма
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет
Игры разумов
Биография, Детектив, Драма
Купить билет

Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей» 

Рамблер 9 минут назад
У Лыкова было много актерских работ, но известным он стал после сериала «Улицы разбитых фонарей».
1/5  Роль Владимира Казанцева (Казановы), пожалуй, стала самой знаковой в карьере Лыкова.
Фото:
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/5  Один из любимых персонажей сериала выбыл из шоу самым первым. Эпизод второго сезона по названием "Контрабас" стал финальным для актера.
Фото:
3/5  Сейчас актеру 57 лет и он продолжает активно сниматься. В основном Лыков играет в сериалах. На волне успеха после "Улиц" Лыков сыграл несколько значимых ролей в сериалах "Бандитский Петербург", "Потерявшие солнце", "Диверсант", а также знаковая роль в "Турецком гамбите".
Фото:
4/5  У Александра Лыкова есть взрослый сын, популярность которого чуть ли не превосходит славу отца. Матвей Лыков считается очень востребованным манекенщиком за границей. Лыков-младший несколько раз появлялся и на экране: в съемках клипов Woodkid и в фильме у Тимура Бекмамбетова «Он дракон».
Фото:
5/5  В отличие от Казановы Александр Лыков более 30 лет живет с одной женщиной.
Фото:
У Александра Лыкова было много актерских работ, но по-настоящему известным он стал после съемок сериала "Улицы разбитых фонарей", в котором он сыграл роль Владимира Казанцева по прозвищу Казанова.
Но что стало с актером после окончания культового сериала?
Роль Владимира Казанцева (Казановы), пожалуй, стала самой знаковой в карьере Лыкова. По поводу "Улиц разбитых фонарей" с журналистами предпочитает не общаться, но любит говорить на отвлеченные темы об искусстве в целом.
Один из любимых персонажей сериала выбыл из шоу самым первым. Эпизод второго сезона по названием "Контрабас" стал финальным для актера. Он боялся стать заложником этой роли и покинул сериал. Похоже, что Александру избежать этого не удалось. Роль Казановы пока что самая яркая в карьере Лыкова. Сейчас актеру 57 лет и он продолжает активно сниматься. В основном Лыков играет в сериалах. На волне успеха после "Улиц" Лыков сыграл несколько значимых ролей в сериалах "Бандитский Петербург", "Потерявшие солнце", "Диверсант", а также знаковая роль в "Турецком гамбите". Но затем работы актера вновь стали мельчать.
У Александра Лыкова есть взрослый сын, популярность которого чуть ли не превосходит славу отца. Матвей Лыков считается очень востребованным манекенщиком за границей и работает с лучшими модными домами.
Лыков-младший несколько раз появлялся и на экране: в съемках клипов Woodkid и в фильме у Тимура Бекмамбетова «Он дракон». В отличие от Казановы, который славился своей любвеобильностью, Александр Лыков более 30 лет живет с одной женщиной. Супруги счастливы в браке. Кроме сына Матвея у них есть старшая дочь Екатерина.
Комментарии
Актеры , Фото , Улица , Александр Лыков , Владимир Казанцев , Матвей Лыков , Тимур Бекмамбетов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лобода решила проигнорировать спецвыпуск «Голоса»
Самая красивая династия советского кино1
«Игру престолов» уличили в сексизме8
10 ошибок в исторических фильмах
Пересильд объяснила, почему не сыграла Пугачеву5
Видео
00:35
На шоу с «Путиным» отреагировали в Кремле
ТВ
00:53
Потап женился на Насте Каменских
Актеры
00:59
Лазареву надоели манипуляции с итогами Евровидения
ТВ
10:57
Лучшие сериалы весны-2019
Сериалы
04:41
Как живет вдова Владимира Высоцкого
Актеры
05:35
Советские актрисы. которых ждала одинокая старость
Актеры
00:32
Агент 007 покалечил актера
Актеры Фильмы
04:05
Почему юная актриса из «Чародеев» завязала с кино
Актеры Фильмы
Как разоблачили эксперта из шоу Соловьева
ТВ
02:03
Что случилось с Пеппи Длинныйчулок
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение