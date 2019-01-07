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Как Вячеслав Тихонов запел в кино 

Рамблер 9 часов назад
В картине «Дело было в Пенькове» (1957) зрители впервые услышали, как поёт Вячеслав Тихонов. О том, что у актёра есть голос, режиссёр фильма Станислав Ростоцкий и не подозревал. «Выдала» Тихонова его тогдашняя супруга, актриса Нонна Мордюкова. Она уговорила Вячеслава спеть «От людей на деревне не спрятаться», и он прислушался. Нонна Викторовна уже была лауреатом Сталинской премии за роль Ульяны Громовой в картине Сергея Герасимова «Молодая гвардия» (1948), и её мнение было важно для Тихонова. Тем не менее, предложить свою кандидатуру режиссёру он постеснялся. Поскольку музыкального образования у артиста не было, ему требовалось постоянно слушать мелодию, чтобы хорошо её запомнить. На помощь пришла Нонна, которая дома всё время напевала песню. В итоге Вячеслав Тихонов всё-таки спел композицию, и это добавило ему любви поклонниц. Дошло до того, что фанатки начали ревновать артиста к его собственной жене, а однажды чуть не побили её. Но Вячеслав игнорировал нескромные предложения других женщин и хранил верность супруге всё время, что они были в браке.
Комментарии
Актеры , Видео , Вячеслав Тихонов , Нонна Мордюкова , Сергей Герасимов , Станислав Ростоцкий
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