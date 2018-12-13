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История Андрея Миронова 

Рамблер 2 часа назад
7 марта 1941 года в семье популярных советских артистов Марии Мироновой и Александра Менакера появился сын Андрей. Родители указали в свидетельстве о рождении дату 8 марта, и спустя несколько десятилетий появилась шутка, что гениальный Андрей Миронов — драгоценный подарок женщинам в честь их праздника.
В школьные годы Андрей не блистал знаниями, хотя в классе его признавали лидером. Мальчик обожал трофейные фильмы и обожал общаться с творческими людьми, среди которых постоянно находился. Родители Андрея каждое лето выезжали в подмосковном посёлке Пестово. Там, в Доме отдыха Художественного театра, Андрей находился в окружении театральных и киноактёров и впитывал в себя дух, витавший в Доме отдыха.
После школы Андрей поступил в Щукинское училище, которое спустя четыре года окончил с отличием. Талантливого молодого исполнителя сразу же принял в Театр сатиры главный режиссёр Валентин Плучек. Андрей Миронов ни разу не изменил любимой сцене и четверть века, вплоть до смерти, провел именно здесь. Зрители сразу же приняли Миронова как театрального актёра, спектакли с его участием шли с аншлагами.
Параллельно развивалась и кинокарьера артиста. Сначала он сыграл второстепенную роль в картине «А если это любовь?» (1961), а потом главную в ленте «Мой младший брат» (1962), которая и сделала его восходящей звездой. В 1963 году вышла комедия «Три плюс два», а в 1966 — комедия «Берегись автомобиля». После этих фильмов на Андреем Мироновым закрепилась слава талантливого многогранного актёра, одной из самых ярких отечественных кинозвёзд и любимца публики.
Смотрите видео и узнайте о дальнейшей карьере Андрея Миронова, его личной жизни и последних днях.
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