Нелепые сцены, где актеры переигрывали

Смотря на экран, мы видим не знакомых актёров, а героев, которых они играют. Действительно талантливые исполнители способны так перевоплотиться в другого человека, что зритель верит, что перед ним персонаж со своим характером и привычками. Но иногда исполнители, влезая в шкуру героя, переигрывают, и тогда эпизод выглядит нелепо.

1. Криспин Гловер в фильме «Ангелы Чарли: только вперёд» (2003). Герой Криспина помогает ангелам Чарли справиться с несколькими злодеями. И хоть Гловер до конца истории не дожил, ему посчастливилось поцеловать героиню Дрю Бэрримор . Но вот после поцелую персонаж ведёт себя так гротескно, что смотрится не романтично, а глупо.

2. Сильвестр Сталлоне в фильме «Судья Дредд» (1995). Во время разговора с братом Рико персонаж, сыгранный Сталлоне, походит на карикатуру самого себя: он чрезмерно активно сдерживает эмоции и пафосно не обращает внимание на капающую с лица кровь. Ну и речь героя вообще подобна речи робота, который произносит все слова, проговаривая каждый звук.

3. Томми Вайсо в фильме «Комната» (2003). Фильм «Комната», который Томми снял и спродюсировал, вообще сомнителен, чему в немалой степени способствует и вычурно играющий Вайсо. Но, возможно, именно благодаря чудовищному переигрыванию Томми Вайсо «Комната» одновременно входит в лидеры самых худших в истории кино картин и имеет статус культовой.