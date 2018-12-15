Джон Сноу приручает Беззубика

На YouTube появилось видео, как Кит Харрингтон, исполняющий одну из главных ролей в сериале "Игра престолов", пытается приручить дракона, но не совсем обычного. Вместе с актером в кадре появляется Беззубик из мультфильма "Как приручить дракона".

В шуточном видео от Universal Pictures Russia Кит пытается пройти кастинг. Ему говорят, что вместе с ним в сцене будет играть голливудская суперзвезда. Харрингтон начинает зачитывать сценарий, но как только он доходит до строк, где должен появиться дракон, на него выпрыгивает Беззубик и сбивает актера с ног.

Хоть Беззубик и стал голливудской суперзвездой, ему еще предстоит научится следовать сценарию. Дракону нравится играть вместе с Китом, ведь тот ему терпеливо подсказывает, что надо делать и даже кормит лососем во время обеда.

В феврале следующего года на большие экраны выйдет картина "Как приручить дракона 3". В этом фильме Кит озвучил одного из героев по имени Эрин.

Также актер работает над финальной частью сериала "Игра престолов".