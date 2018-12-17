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Почему не было женской драки в комедии 

Рамблер 1 час назад
В комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби» (1984) одной из самых ярких сцен стала беседа героинь Нины Дорошиной и Людмилы Гурченко и их последующая драка. Для этого эпизода Гурченко подобрали строгий костюм, но ей он не понравился. Людмила Марковна любила женственные наряды, а в выбранном костюме не было ни единой романтичной детали. Ситуацию спасла костюмер: она своими руками связала красный берет и крошечный шарфик, которые дополнили образ городской соблазнительницы, которая увела мужа деревенской простушки.
Кстати, режиссёр Владимир Меньшов не хотел, чтобы драка женщин была на экране в подробностях, и именно поэтому героини скрылись за занавесками во время потасовки. Такой ход позволил зрителям не наблюдать неэстетичные моменты с поцарапанными лицами и выдранными волосами, а додумать, что же произошло между женщинами. Ну а актрисы замечательно показали финал сцены, придав драке комедийный оттенок.
Смотрите видео и узнайте, что не понравилось в костюме Людмилы Гурченко Нине Дорошиной, сыгравшей непосредственную Надю, супруга которой коварно соблазнила стильная Раиса Захаровна, и как костюмеры снова помогли решить проблему.
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