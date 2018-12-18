Анастасия Георгиевская: тайна смерти звезды «Большой перемены»

В фильме Алексея Коренева «Большая перемена» Анастасия Георгиевская исполнила небольшую роль учительницы Серафимы Павловны. Несмотря на то, что Георгиевская практически всегда снималась исключительно в эпизодах, ее лицо знакомо даже современным зрителям. Она умерла в 1990 году в возрасте 75-ти лет. И в смерти пожилой актрисы не было бы ничего удивительного, если бы ни некоторые подозрительные обстоятельства.

Большие перемены

Анастасия Павловна Георгиевская родилась в 1914 году в городе Орле. Еще будучи 3-хлетней девочкой Анастасия лишилась обоих родителей. В 1917 году ее определили в школу-коммуну. Окончив ее, Георгиевская выучилась на слесаря и токаря и какое-то время трудилась на местном машиностроительном заводе. Именно тогда она и увлеклась художественной самодеятельностью. Анастасия с радостью выступала на сцене любительского театра под названием «Живая газета».

В 1929 году Георгиевская решила попытать счастья в столице, и удача ей улыбнулась. Она устроилась в ТЮЗ, а параллельно посещала занятия в ГИТИСе. Позже актриса перешла во МХАТ, а также озвучивала мультипликационные фильмы, работала на радио, снималась в кино. Несмотря на то, что в послужном списке Георгиевской десятки ролей, многие запомнили ее благодаря трогательной Серафиме Павловне из «Большой перемены».

Смерть в одиночестве

В отличие от профессиональной деятельности, семейная жизнь Анастасии Георгиевской не сложилась. Она ни разу не была замужем и не имела детей. До последних дней артистка жила одна. Для того, чтобы хоть как-то скрасить свое одиночество, Георгиевская все чаще стала прикладываться к бутылке. Настоящих друзей у Анастасии Павловны не было, иначе ее тело обнаружили бы гораздо раньше.

Георгиевскую нашли только через неделю после смерти. Актриса умерла в своей квартире в 1990 году. Виктор Мельников , заместитель художественного руководителя МХАТа, который один из первых хватился Анастасии Павловны, рассказывал, что лицо ее было синего цвета, а глаза будто вовсе исчезли. Кроме того, на теле артистки Мельников заметил повреждения. Однако эксперт, прибывший на вызов, заверил зама худрука, что это наверняка сделала собака Георгиевской. В то время как, по словам Мельникова, животное было еще щенком.

Странные обстоятельства

И подобных странностей в смерти актрисы можно обнаружить немало. Например, когда соседи перестали регулярно видеть Георгиевскую и заподозрили неладное, они принялись звонить в квартиру актрисы. Но та им не открывала. Хотя, как утверждали жильцы, за дверями ясно слышались чьи-то шаги, а в окне горел свет. Мало того, молодой артист театра Валентин Клементьев видел, как менялось освещение в квартире пожилой коллеги. Он в это время сидел на скамейке во дворе, ожидая приезда милиции, то есть через неделю после смерти актрисы.

Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, выяснилось, что квартиру вскрывать не нужно: жилище актрисы оказалось не запертым. И это несмотря на то, что в дверь были врезаны целых 4 замка. Кроме того, по комнате кто-то разбросал денежные купюры.

В связи с вышеперечисленными обстоятельствами актеры МХАТа написали в министерство внутренних дел коллективное заявление с просьбой провести дополнительное расследование. Но и при повторной проверке следователи не обнаружили в смерти 75-летней Анастасии Георгиевской криминального следа.