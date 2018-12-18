10 актрис, полностью раздевшихся ради роли

10 актрис, не постеснявшихся раздеться ради роли

Кто-то, как Холли Берри или Кейт Уинслет , за смелость и отсутствие одежды получил «Оскар», а кто-то — только критику.

«Вот чем хорош пожилой возраст — не нужно больше раздеваться на экране», — пошутила как-то Хелен Миррен . Миррен знает, о чем говорит: оголяться на большом экране она начала еще в 70-х, когда многие из ее куда более молодых коллег-актрис даже не родились, и никогда не стеснялась снимать одежду ради роли — конечно, когда это действительно, на взгляд Миррен, было обоснованно. Как и Хелен Миррен, многие другие актрисы тоже не стесняются раздеваться ради роли — частично или полностью, хотя лишь единицы чувствуют себя при этом вполне комфортно.

Розарио Доусон

Где раздевается: «Александр» (2004), Транс (2013)

Кадр из фильма "Транс"

Энн Хэтэуэй

Где раздевается: «Горбатая гора» (2005)

Кадр из фильма "Горбатая гора"

Всего за 4 года до этого Энн играла робкую романтичную девушку в сказке «Как стать принцессой» — и вот уже, ничтоже сумняшеся, раздевается в кадре в «Горбатой горе». Жертву Хэтэуэй, впрочем, оценили не многие — на фоне разворачивающейся в «Горбатой горе» любовной драмы в искрометном исполнении Хита Леджера и Джейка Джилленхола о наличии Энн, одетой или раздетой, достаточно легко было забыть, и откровенные сцены с участием Хэтэуэй вообще не обсуждали.

Кирстен Данст

Где раздевается: «Меланхолия» (2011)

Кадр из фильма "Меланхолия"

На протяжении даже не лет, а десятилетий Кирстен Данст играла роли милых дерзких романтичных девочек, блеснула в роли подружки Человека-паука — и логично решила сменить амплуа и попробовать свои силы в роли серьезной драматической актрисы в «Меланхолии», для некоторых сцен которой Кирстен пришлось полностью снять одежду. Впрочем, никакого чувственного подтекста в этом не было — «Меланхолию» о впавшей в клиническую депрессию героине Кирстен по-настоящему тяжело смотреть, и за эту роль Данст заслуженно получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Кейт Уинслет

Где раздевается: «Титаник» (1997), «Священный дым» (1999), «Как малые дети» (2006), «Чтец» (2008)

Кадр из фильма "Чтец"

Как и Кирстен Данст, Кейт Уинслет придерживается очень простого мнения: если сценарий требует избавиться от одежды — значит, нужно от нее избавиться. Впрочем, актриса неоднократно признавалась, что, несмотря на свою фильмографию с достаточно большим количеством ролей, для которых ей приходилось обнажаться, она по-прежнему чувствует себя при этом некомфортно. Звезда «Титаника» в интервью V даже говорила, что прямо-таки ненавидит сниматься в подобных сценах — еще и потому, что чувствует себя от дубля к дублю очень глупо. Но страдания Кейт вполне оправданны — в конце концов, именно за «Чтеца», где ей приходилось раздеваться, актриса получила свой «Оскар».

Холли Берри

Где раздевается: «Бал монстров» (2001), «Готика» (2003)

Кадр из фильма "Бал монстров"

Раз уж мы заговорили о связи «Оскара» с «обнаженкой», самое время вспомнить Холли Берри, которая свой первый и пока единственный «Оскар» получила за «Бал монстров» — жесточайше сильную эмоциональную драму, изобилующую, к тому же, еще и откровенным сценами. А в 2014 году сцены с Холли Берри из «Бала монстров» заняли 2 место в рейтинге 150 лучших обнаженных сцен с участием звезд за всю историю Голливуда.

Скарлетт Йоханссон

Где раздевается: «Побудь в моей шкуре» (2013)

Кадр из фильма "Побудь в моей шкуре"

У «Черной вдовы», звезды Marvel, позиция насчет откровенных сцен крайне принципиальная — Скарлетт Йоханссон отказывается сниматься в таких фильмах и вообще раздеваться на экране, даже от контрактов рекламы нижнего белья за миллионы долларов отказывается. И тем удивительней стало для поклонников Йоханссон ее появление в инди-драме «Побудь в моей шкуре», по сюжету которой Скарлетт приходится обнажаться полностью. Сама актриса поспешила прояснить, что своими принципами не поступалась, а раздеться согласилась потому, что все такие сцены в фильме никакого чувственного подтекста не несут — только биологический.

Аманда Сайфред

Где раздевается: «Хлоя» (2009), «Лавлэйс» (2013)

Кадр из фильма "Хлоя"

Давным-давно в одном из интервью Аманда Сайфред разоткровенничалась, объяснив, что комфортнее всего ощущает себя без одежды — и сначала в «Хлое», а затем в «Лавлэйс» в этом могли убедиться все желающие. Более того — актриса несколько раз становилась жертвой хакеров, «сливающих» в сеть ее обнаженные фото.

Пенелопа Крус

Где раздевается: «Ветчина, ветчина» (1992), «Выбор капитана Корелли» (2001), «Не уходи» (2004), «Элегия» (2008), «Разомкнутые объятия» (2009)

Кадр из фильма "Элегия"

Одна из рекордсменок по количеству обнаженных сцен на большом экране, Пенелопа Крус, как это ни удивительно, прямо-таки ненавидит в них сниматься — но из раза в раз соглашается. Весь секрет — в режиссере: постоянный коллега Пенелопы, Педро Альмодовар , создает на съемочной площадке настолько комфортную атмосферу, что Крус готова ради ролей в фильмах Альмодовара на все, в том числе и отказаться от одежды.

Хелен Миррен

Где раздевается: «Совершеннолетие» (1969), «Калигула» (1979), «Повар, вор, его жена и ее любовник» (1989), «Девочки из календаря» (2003), «Ранчо любви» (2010)

Кадр из фильма "Совершеннолетие"

У британских актеров, в отличие от актеров американских, вообще очень практичное отношение к своей профессии — и, как следствие, и в кадре они раздеваются намного спокойнее и без причитаний о попранной чести и харрасменте. Вот и Хелен Миррен, впервые начав раздеваться перед камерой в 24 года, продолжала это делать, пока ей не стукнуло 60 с лишним — поскольку, как сама актриса подчеркивала неоднократно, «это всего лишь кино», и, если того требует сценарий, то и нервничать по этому поводу не стоит.

Дженнифер Коннелли

Где раздевается: «Горячее местечко» (1990), «Реквием по мечте» (2000), «Убежище» (2014), «Американская пастораль» (2016)

Кадр из фильма "Выдуманная жизнь Эбботов"