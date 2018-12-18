Зачем Бурляев гладил Чурикову

В роли жены главного героя в фильме «Военно-полевой роман» (1983) режиссёр Пётр Тодоровский видел только Инну Чурикову . Памятуя, как непросто ему было начинать сниматься в картине «Был месяц май» (1970), Тодоровский всегда старался сделать так, чтобы актёрам было комфортно на съёмочной площадке. Но к Инне Чуриковой у него было особо тёплое отношение и он позволял ей импровизировать. Актриса умудрилась влюбить в себя коллег по проекту, хотя прибыла на площадку, когда съёмки шли уже целый месяц, а группа сработалась. Чуриковой в первый рабочий день предстояло сниматься с экранным супругом Николаем Бурляевым. Чурикова и Бурляев по сюжету должны были танцевать, и Николай почувствовал, что Инна волнуется. Тогда он начал поглаживать её по спине, и это сработало: артистка успокоилась и отыграла отлично.

А через некоторое время уже Чурикова помогла Бурляеву. Он слегка заикался и иногда испытывал сложности с произнесением реплик. Тогда Инна стала сама говорить за партнёра текст, добавив: «Ты ведь это хотел сказать?». Именно в таком виде эпизод вошёл в фильм.

Старания Инны Чуриковой были оценены по достоинству: в 1984 году за роль в «Военно-полевом романе» она получила приз «Серебряный медведь» на Берлинском кинофестивале.