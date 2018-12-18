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Как выглядят дублеры именитых актеров 

Рамблер 1 час назад
Даже самым смелым актёрам, которые все трюки предпочитают исполнять сами, приходится время от времени пользоваться услугами дублёров. Именно дублёры добавляют в сцены динамику и драйв, но славы им достаётся куда меньше, чем исполнителям. Зато сейчас вы можете взглянуть на тех, благодаря кому звёзды выглядят на экране так впечатляюще.
1. Сэнди Кросс, дублировавшая Кэрри Фишер во время съёмок фильма «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983).
2. Кэролайн Дэвис, снявшая в нескольких эпизодах ленты «Храбрые перцем» (2011) вместо Натали Портман.
3. Энтони Молинари, ставший дублёром Марка Руффало на съёмках картины «Иллюзия обмана» (2013).
4. Энтони Найт, который замещал Руперта Гринта в ряде сцен в саге про Гарри Поттера.
5. Ингрид Клейниг, исполнившая трюки в боевике «Отряд самоубийц» (2016) вместо Марго Робби.
6. Рози Мак, показавшая обнажённое тело вместо Эмилии Кларк в нескромных эпизодах сериала «Игра престолов» (2011-2019).
7. Тони Анджелотти, превративший пирата Джека Воробья в виртуоза, которому подвластно любое оружие и самые страшные трюки. Тони дублировал Джонни Деппа в нескольких сериях франшизы «Пираты Карибского моря» (2003-2017).
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