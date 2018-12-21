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Анджелину Джоли не узнали в гриме 

Рамблер 4 часа назад
Гримёры, работающие с артистами, не слишком известны широкой публике. Между тем, именно от их таланта зависит внешний облик героя, который, бывает, надолго застревает в памяти. С этими исполнителями гримёры поработали на славу, так что некоторых звёзд просто не узнать.
1. Брэд Питт в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008). В начальных кадрах картины признанный секс-символ Голливуда появляется странным невысоким старичком. Если не знать, что это действительно Питт, то догадаться невозможно.
2. Джаред Лето в фильме «Господин Никто» (2009). Джаред Лето никогда не отказывается примерить неожиданный грим или костюм, похудеть или поправиться для роли. Но в этой картине Джареда вообще нельзя узнать: гримеры состарила его в два раза, так что на экране вечно молодой артист куда-то пропал.
3. Гвинет Пэлтроу в фильме «Любовь зла», 1992. Гвинет — вегетарианка с многолетним стажем, которая пристально следит за фигурой. В смешной толстушке, которая стала главной героиней ленты, мало кто разглядел изящную Пэлтроу.
4. Рэйф Файнс в «Поттериане». Рейфу предстояло перевоплотиться в главного злодея саги. Волан-де-Морт в его исполнении пугает до оцепенения, и в значительной мере благодаря устрашающему гриму.
Видео рассказывает о других артистах, чью внешность сильно трансформировал грим.
Комментарии
Актеры , Видео , Брэд Питт , Гвинет Пэлтроу , Анджелина Джоли , Джаред Лето
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