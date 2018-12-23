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Как сейчас выглядят актеры «Титаника» 

Рамблер 5 часов назад
Фильм Джеймса Кэмерона «Титаник» вышел на экраны 18 ноября 1997 года и очень быстро стал культовым, обретя массу поклонников.
Картина о крушении легендарного лайнера оказалась самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа, собрав в прокате почти 2 миллиарда долларов. Лишь спустя 12 лет «Титаник» уступил это звание «Аватару», снятому, кстати, тем же режиссером.
Об истории любви бедного художника Джека и аристократки-бунтарки Роуз знают, наверно, даже те, кто ни разу не видел этот фильм (интересно, а есть ли такие люди?). Одно время даже ходили упорные слухи о романе Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет, великолепно исполнивших главные роли в картине.
Актерам даже пришлось официально опровергать это и доказывать, что они просто очень хорошие друзья. Таковыми, собственно, они и остаются на протяжении всех этих лет.
Годы идут, конечно, актеры меняются. Но главное, что они не утратили свой невероятный талант и обаяние, что доказывают каждой своей новой ролью. А как выглядели бы Джек и Роуз в исполнении Лео и Кейт в наши дни? И не только они.
Комментарии5
Актеры , Видео , Джеймс Кэмерон , Кейт Уинслет , Леонардо ДиКаприо
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