Как Виктор Авилов попал в большое кино

Задумав экранизировать легендарный роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич захотел взять на главную роль актёра с выразительной внешностью. Ему хотелось, чтобы на лица персонажа было буквально написано, что он провёл годы в одиночной камере. Как-то он увидел заметку в газете об артисте московского Театра на Юго-Западе. В тексте рассказывалось, что в театре появился новый исполнитель, пришедший из самодеятельной труппы и сразу же забравший все главные роли. Юнгвальд-Хилькевич отправился на спектакль и был впечатлён и внешностью, и талантом актёра, которым оказался Виктор Авилов

Когда Авилов получил приглашение в Одессу, где на местной киностудии и планировали снимать фильм, он не поверил в удачу. Но, всё-таки приехав на пробы, сразу же получил роль. Удивительно, но кандидатуру без проблем утвердили и киночиновники, которые всего лишь попросили найти артиста, который сыграл бы конкурента Авилова-Дантеса. Тогда режиссёр предложил на роль Фернана Мондего Михаила Боярского . Цензоры одобрили и этот выбор.

Когда в 1988 году фильм «Узник замка Иф» вышел, Виктор Авилов стал всесоюзной звездой. И если прежде его знали только поклонники театра, то благодаря роли Монте-Кристо он превратился в популярнейшего киноактёра, который был нарасхват у режиссёров.