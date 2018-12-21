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Как Виктор Авилов попал в большое кино 

Рамблер 4 часа назад
Задумав экранизировать легендарный роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич захотел взять на главную роль актёра с выразительной внешностью. Ему хотелось, чтобы на лица персонажа было буквально написано, что он провёл годы в одиночной камере. Как-то он увидел заметку в газете об артисте московского Театра на Юго-Западе. В тексте рассказывалось, что в театре появился новый исполнитель, пришедший из самодеятельной труппы и сразу же забравший все главные роли. Юнгвальд-Хилькевич отправился на спектакль и был впечатлён и внешностью, и талантом актёра, которым оказался Виктор Авилов.
Когда Авилов получил приглашение в Одессу, где на местной киностудии и планировали снимать фильм, он не поверил в удачу. Но, всё-таки приехав на пробы, сразу же получил роль. Удивительно, но кандидатуру без проблем утвердили и киночиновники, которые всего лишь попросили найти артиста, который сыграл бы конкурента Авилова-Дантеса. Тогда режиссёр предложил на роль Фернана Мондего Михаила Боярского. Цензоры одобрили и этот выбор.
Когда в 1988 году фильм «Узник замка Иф» вышел, Виктор Авилов стал всесоюзной звездой. И если прежде его знали только поклонники театра, то благодаря роли Монте-Кристо он превратился в популярнейшего киноактёра, который был нарасхват у режиссёров.
Комментарии2
Актеры , Видео , Георгий Юнгвальд-Хилькевич , Михаил Боярский , Виктор Авилов , Александр Дюма
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