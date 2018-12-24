Что стало с актрисами сериалов двухтысячных

В конце девяностых-начале двухтысячных в нашей стране начался сериальный бум. Долгоиграющие истории разных жанров заполонили телеэкран, а актёры, которые снимались в сериалах, сразу же становились знаменитыми. А как живут сейчас артисты, лица которых лет 10-15 назад были знакомы каждому?

1. Анастасия Мельникова превратилась в звезду после участия в сериале «Улицы разбитых фонарей», хотя несколько фильмов было в её активе и до того. Сейчас актрисе 49, она по-прежнему снимается и занимается политикой.

2. Юлия Такшина заворожила зрителей красотой в сериале «не родись красивой». История по-настоящему прославила Юлию, после показа сериала она постоянно появлялась на страницах глянцевых журналов и в телешоу. После популярность актрисы пошла на спад. Сейчас 38-летняя Юлия снимается, по её роли не слишком заметны.

3. Анастасия Заворотнюк стала любимой няней не только детей, но и их родителей. Непосредственная Вика из сериала «Моя прекрасная няня». Популярности Заворотнюк поспособствовал роман с Сергеем Жигуновым , коллегой по сериалу, который ради неё оставил супругу. После у Анастасии было несколько проектов, но такой же большой славы они ей не принесли. Сейчас Анастасии 47 лет, она снимается в кино, играет в театре, принимает участие в телепроектах.

Смотрите видео и узнайте, чем занимаются другие актрисы, которые когда-то были невероятно востребованы.