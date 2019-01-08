Звезды, попавшие в Книгу рекордов Гиннеса

Как вы думаете, кто попадает в Книгу рекордов Гиннеса? Обычно рекордсменами становятся спортсмены или увлеченные люди с необычными хобби. Но среди тех, кто установил рекорд и попал в Книгу, есть даже известные актеры. Представляем вам артистов, которые не только обладают талантом перевоплощения, но и умеют кое-что еще.

Хью Лори. Артист с невероятной харизмой, исполнивший роль скептика и мизантропа доктора Хауса, попал в Книгу Гиннеса за колоссальные гонорары. . Артист с невероятной харизмой, исполнивший роль скептика и мизантропа доктора Хауса, попал в Книгу Гиннеса за колоссальные гонорары.

Мультипликатор и «папа» Микки-Мауса Уолт Дисней — рекордсмен по числу номинаций на «Оскар». Их у него 59! — рекордсмен по числу номинаций на «Оскар». Их у него 59!

Актер Роберт Дауни-младший установил милый рекорд. Когда он приехал в Китай, ему вручили открытку, которую подписали более 5000 поклонников.

Исполнитель Оззи Осборн, любитель эпатировать публику, попал в Книгу рекордов за самый громкий и продолжительный массовый крик. , любитель эпатировать публику, попал в Книгу рекордов за самый громкий и продолжительный массовый крик.