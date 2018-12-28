Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Ёлки Последние
Комедия
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Три богатыря и наследница престола
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Заповедник
Комедия
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Воспитательница
Драма
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Под Сильвер-Лэйк
Триллер, Комедия, Драма
Купить билет
BTS LOVE YOURSELF TOUR IN SEOUL
Документальный, Музыкальный
Купить билет

Актеры, которые могли бы сыграть Супермена 

Рамблер 1 час назад
В 2013 году вышел фильм «Человек из стали», главным героем которого стал Супермен, герой комиксов и один из самых любимых супергероев в Америке. Конечно, Супермен в исполнении актёра Генри Кавилла — персонаж действительно яркий, но супергероя могли бы сыграть и другие актёры. Каким бы он был тогда?
1. Мэтт Бомер был одним из претендентов на роль в ленте «Человек из стали», к тому же он уже озвучивал Супермена в мультипликационном фильме. Но неожиданно Бомер сделал заявление, что является гомосексуалистом, поэтому авторы ленты отказались от его кандидатуры.
2. Николас Кейдж прежде частенько выступал в кино в героических ролях, так что некоторые его поклонники всерьёз видели Николаса в роли Супермена. Он даже начал сниматься в образе Супермена в картине Тима Бёртона «Супермен жив», но ленту не завершили. Сейчас Кейджу уже вряд ли доверят сыграть этого супергероя, хотя бы потому, что артисту уже 54.
3. Дуэйн Джонсон уже давно стал любимцем публики. У него есть всё, чтобы сыграть героя: превосходная фигура, актёрское дарование, отличная репутация. Дуэйну вполне могли предложить роль, но он дал согласие примерить образ Чёрного Адама, суперзлодея из комиксов. Так что теперь образ киношного борца за добро Супермена ему вряд ли светит.
Комментарии
Актеры , Видео , Генри Кавилл , Николас Кейдж , Дуэйн Джонсон , Мэтт Бомер , Тим Бертон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
12 сериалов, чтобы залипнуть на все каникулы
Как представляли 2019 год в фильмах прошлого
Самые популярные актёры и актрисы 20182
Джейми Оливер получил камео в «Звёздных войнах»
Степаненко побила актрису на глазах у коллег16
Видео
05:42
Странности в знаменитом триллере про клоуна
Фильмы
01:37
Степаненко побила актрису на глазах у коллег
ТВ
05:24
Как изменились актеры из «Пиратов Карибского моря»
Актеры
05:20
Новогодние герои, без которых нет праздника
Фильмы
05:05
Актеры, которые могли бы сыграть Супермена
Актеры
02:52
Кто придумал гладить волосы Вертинской утюгом
Актеры
10:08
Триллеры, которые серьезно обновили жанр
Фильмы
05:14
Баста выпустил клип на саундтрек к фильму «Т-34»
Фильмы
00:59
Ивлеева объявила о закрытии шоу «Орел и Решка»
ТВ
02:00
Марина Александрова вспомнила детство в коммуналке
Актеры Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение