Актеры, которые могли бы сыграть Супермена 

В 2013 году вышел фильм «Человек из стали», главным героем которого стал Супермен, герой комиксов и один из самых любимых супергероев в Америке. Конечно, Супермен в исполнении актёра Генри Кавилла — персонаж действительно яркий, но супергероя могли бы сыграть и другие актёры. Каким бы он был тогда?
1. Мэтт Бомер был одним из претендентов на роль в ленте «Человек из стали», к тому же он уже озвучивал Супермена в мультипликационном фильме. Но неожиданно Бомер сделал заявление, что является гомосексуалистом, поэтому авторы ленты отказались от его кандидатуры.
2. Николас Кейдж прежде частенько выступал в кино в героических ролях, так что некоторые его поклонники всерьёз видели Николаса в роли Супермена. Он даже начал сниматься в образе Супермена в картине Тима Бёртона «Супермен жив», но ленту не завершили. Сейчас Кейджу уже вряд ли доверят сыграть этого супергероя, хотя бы потому, что артисту уже 54.
3. Дуэйн Джонсон уже давно стал любимцем публики. У него есть всё, чтобы сыграть героя: превосходная фигура, актёрское дарование, отличная репутация. Дуэйну вполне могли предложить роль, но он дал согласие примерить образ Чёрного Адама, суперзлодея из комиксов. Так что теперь образ киношного борца за добро Супермена ему вряд ли светит.