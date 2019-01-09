Романтические кинопары, которые враждовали в жизни

Когда мы видим влюблённую пару на экране, то кажется, что и в жизни артисты относятся друг к другу столь же нежно. И действительно, иногда между исполнителями, играющими страсть, действительно пробегает искра. Но бывает и так, что актёрам приходится изображать любовь, хотя в реальности они друг друга попросту не выносят.

1. «Грязные танцы» (1987). По сюжету герои Патрика Суэйзи Дженнифер Грей были влюблены. Патрик был уже опытным зрелым актёром, а Дженнифер — молодой актрисой. По этой причине Суэйзи относился к ней покровительственно, считал глуповатой и говорил, что работать с ней сложно.

2. «Четыре рождества» (2008). Винс Вон Риз Уизерспун играли влюблённых, но для обоих это было непросто. Риз хотела, чтобы все придерживались сценария и действовали, как предписано. Винс же, напротив, предпочитал импровизировать, чем раздражал Уизерспун.