Романтические кинопары, которые враждовали в жизни 

Когда мы видим влюблённую пару на экране, то кажется, что и в жизни артисты относятся друг к другу столь же нежно. И действительно, иногда между исполнителями, играющими страсть, действительно пробегает искра. Но бывает и так, что актёрам приходится изображать любовь, хотя в реальности они друг друга попросту не выносят.
1. «Грязные танцы» (1987). По сюжету герои Патрика Суэйзи и Дженнифер Грей были влюблены. Патрик был уже опытным зрелым актёром, а Дженнифер — молодой актрисой. По этой причине Суэйзи относился к ней покровительственно, считал глуповатой и говорил, что работать с ней сложно.
2. «Четыре рождества» (2008). Винс Вон и Риз Уизерспун играли влюблённых, но для обоих это было непросто. Риз хотела, чтобы все придерживались сценария и действовали, как предписано. Винс же, напротив, предпочитал импровизировать, чем раздражал Уизерспун.
3. «Принц и танцовщица» (1957). На съёмках этого фильма столкнулись две легенды: Мэрилин Монро и Лоуренс Оливье. В комедии, в которой Оливье также был режиссёром, Монро влюблялась в его героя, и он отвечал взаимностью. Однако на площадке то и дело разгорались конфликты из-за непунктуальности Мэрилин, её непредсказуемого поведения и её бесконечных консультаций с коучем. Похожая ситуация повторилась на площадке комедии «В джазе только девушки» (1959): тогда Мэрилин разочаровала Тони Кёртиса, партнёра по фильму.
Что не поделили Уильям Болдуин и Шэрон Стоун, почему ссорились Пирс Броснан и Тери Хэтчер, как сумели изобразить романтическую пару Райан Гослин и Рейчел Макадамс, которые не переносили другу друга в жизни? Смотрите ролик.