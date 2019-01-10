Главная любовь Инны Ульяновой

Инна Ульянова родилась в непростой семье: её отец был заместителем министра угольной промышленности СССР. Ульяновы жили в престижном доме, другими обитателями которого были кинематографисты, поэтому маленькая Инна постоянно встречала советских кинозвёзд и режиссёров. Ещё в детстве она решила стать актрисой и после окончания школы поступила в Щепкинское училище. Кинодебют Ульяновой состоялся в «Карнавальной ночи» (1956), где она появилась в массовке, но главной ролью Инны стала деспотичная, но харизматичная Маргарита Павловна из комедии «Покровские ворота» (1982).

О том, как сложилась личная жизнь актрисы и кто стал самой большой любовью Инны, рассказывает ролик.