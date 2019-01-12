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Что стало с актерами «Санта-Барбары» 

Рамблер 19 часов назад
Что стало с любимыми героями сейчас и как они живут — в нашей галерее.
1/5  Эй Мартинес — Круз Кастильо. 69-летний актер и сейчас активно снимается в сериалах и полнометражных лентах. Он известен не только по «Санта-Барбаре», но и по таким известным картинам, как «CSI: Место преступления» и «Проклятье Чаки». Одна из последних работ Мартинеса – роль в сериале «Лонгмайр».
Фото:
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2/5  Робин Райт — Келли Кэпвелл. Сейчас ей 51 год и ее смело можно считать самой успешной актрисой «Санта-Барбары». Она активно снимается, а ее проекты получают широкую известность и имеют большой успех у зрителя. Робин работала в таких фильмах, как «Форест Гамп», «Девушка с татуировкой дракона» и в популярном сериале «Карточный домик».
Фото:
3/5  Марси Уокер — теперь уже 56-летняя, известная всему миру Иден Кэпвелл, давно ушла из кино. Роль в «Санта-Барбаре» так и осталась для нее самой значимой и яркой. Сейчас Марси живет со своим пятым мужем и работает директором воскресной школы в одном из небольших городков Америки.
Фото:
4/5  Джудит МакКоннелл — София Кэпвелл. Джудит 73 года, а она все так же блестяще выглядит. Но ей так и не удалось выбраться из мира мыльных опер в большое кино. Зато у нее есть еще яркие работы в известных сериалах «Мелроуз Плейс» и «Беверли-Хиллз 90210». В 2007 году звезда принимала участие в съемках российского фильма «Дочки-матери».
Фото:
5/5  Ненси Ли Гран — Джулия Уэйнрайт Кэпвелл. Звезде уже 60 лет. Актерская карьера после успеха в «Санта-Барбаре» пошла на спад, но из телевидения Ненси не ушла — она нашла себе место в кресле телеведущей. Также она активно занимается благотворительностью.
Фото:
На протяжении 10 лет любимым сериалом большинства была «Санта-Барбара». И это еще если учитывать, что показ сериала в России начался далеко не с первой серии картины. А что стало с любимыми героями сейчас и как они живут — в нашей галерее.

Эй Мартинес — Круз Кастильо

69-летний актер и сейчас активно снимается в сериалах и полнометражных лентах. Он известен не только по «Санта-Барбаре», но и по таким известным картинам, как «CSI: Место преступления» и «Проклятье Чаки». Одна из последних работ Мартинеса — роль в сериале «Лонгмайр».

Робин Райт — Келли Кэпвелл

Сейчас ей 51 год и её смело можно считать самой успешной актрисой «Санта-Барбары». Она активно снимается, а ее проекты получают широкую известность и имеют большой успех у зрителя. Робин работала в таких фильмах, как «Форест Гамп», «Девушка с татуировкой дракона» и в популярном сериале «Карточный домик».

Марси Уокер — Иден Кэпвелл

Теперь уже 56-летняя, известная всему миру Иден Кэпвелл, давно ушла из кино. Роль в «Санта-Барбаре» так и осталась для нее самой значимой и яркой. Сейчас Марси живет со своим пятым мужем и работает директором воскресной школы в одном из небольших городков Америки.

Джудит МакКоннелл — София Кэпвелл

Джудит 73 года, а она все так же блестяще выглядит. Но ей так и не удалось выбраться из мира мыльных опер в большое кино. Зато у нее есть еще яркие работы в известных сериалах «Мелроуз Плейс» и «Беверли-Хиллз 90210». В 2007 году звезда принимала участие в съемках российского фильма «Дочки-матери».
Ненси Ли Гран — Джулия Уэйнрайт Кэпвелл
Звезде уже 60 лет. Актерская карьера после успеха в «Санта-Барбаре» пошла на спад, но из телевидения Ненси не ушла — она нашла себе место в кресле телеведущей. Также она активно занимается благотворительностью.
Комментарии
Актеры , Фото , Робин Райт , Марси Уокер
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