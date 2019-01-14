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Как голливудские звезды справляются с возрастом 

Рамблер 3 часа назад
Кажется, что звездные небожители знают средство от старости и болезней. В реальности даже голливудским знаменитостям не чуждо человеческое, они так же набирают вес, страдают от заболеваний ленятся ухаживать за собой, как и обычные люди.
Впрочем, большинство быстро возвращается в форму, но некоторые звезды себя по-настоящему запускают.
1. Чак Норрис, непобедимый герой боевиков. Сложно поверить, что актеру уже 78 лет. Он по-прежнему в неплохой форме, но вот предательские морщины все-таки выдают возраст.
2. Винс Вон, снявшийся в прогремевших голливудских комедиях. Сегодня 48-летний артист никак не может отыскать правильный имидж — он худеет и толстеет, отращивает бороду и бреется «под ноль», но режиссеры крупных проектов уже потеряли интерес к нему.
3. Миша Бартон, одна из самых сексапильных актрис начала двухтысячных. Миша рано начала сниматься и, увы, не пережила испытания славой. Она начала увлекаться алкоголем и набрала вес. Сейчас 32-летняя Бартон снимается очень редко.
4. Вин Дизель много снимался в боевиках. Его накачанная фигура впечатляла и продюсеров, и зрителей. В 2015 году папарацци засняли сильно потолстевшего Дизеля и уже потирали руки в ожидании сенсации, но позже выяснилось, что Вин готовится к новой роли.
5. В похожей ситуации оказалась и Пенелопа Крус, когда журналисты и фанаты увидели, что она потеряла стройность. Но, как стало известно позднее, на то была уважительная причина — Пенелопа ждала малыша.
Комментарии
Актеры , Видео , Пенелопа Крус , Винс Вон , Миша Бартон , Чак Норрис
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