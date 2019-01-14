Нелепые просьбы актёров, заметно изменившие фильмы

К мнению актёров, которые уже достигли звёздного уровня, режиссёры и продюсеры прислушиваются. Иногда благодаря советам знаменитостей фильмы действительно становятся лучше, но бывает, что из-за капризов звезды лента лишь ухудшается.

1. Том Круз и «Мумия» (2017). Инсайдеры сообщали, что Том Круз, игравший главную роль, потребовал почти полного контроля над работой. Он вмешивался во все этапы, начиная с момента написания сценария и заканчивая рекламной кампанией. Круз настоял, чтобы его персонажу в фильме удели больше внимания, чем самой мумии, и боевик от этого всего только проиграл.

2. «Криминальное чтиво» (1994). В сценарии герой Сэмюэля Л. Джексона обладал громадной афро-шевелюрой, которая контрастировала с гладкими волосами напарника. Однако сотрудник съёмочной группы, которого послали купить парик для актёра, не знал, что такое «афро»» и принёс другой парик. Сэмюэл Л. Джексон попросил, чтобы купленный парик оставили, и, примерив его, понял, что образ найден. Именно с этими мелкими кудряшками он стал звездой «Криминального чтива».