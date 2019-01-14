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Нелепые просьбы актёров, заметно изменившие фильмы 

Рамблер 1 час назад
К мнению актёров, которые уже достигли звёздного уровня, режиссёры и продюсеры прислушиваются. Иногда благодаря советам знаменитостей фильмы действительно становятся лучше, но бывает, что из-за капризов звезды лента лишь ухудшается.
1. Том Круз и «Мумия» (2017). Инсайдеры сообщали, что Том Круз, игравший главную роль, потребовал почти полного контроля над работой. Он вмешивался во все этапы, начиная с момента написания сценария и заканчивая рекламной кампанией. Круз настоял, чтобы его персонажу в фильме удели больше внимания, чем самой мумии, и боевик от этого всего только проиграл.
2. «Криминальное чтиво» (1994). В сценарии герой Сэмюэля Л. Джексона обладал громадной афро-шевелюрой, которая контрастировала с гладкими волосами напарника. Однако сотрудник съёмочной группы, которого послали купить парик для актёра, не знал, что такое «афро»» и принёс другой парик. Сэмюэл Л. Джексон попросил, чтобы купленный парик оставили, и, примерив его, понял, что образ найден. Именно с этими мелкими кудряшками он стал звездой «Криминального чтива».
3. «Миллион способов потерять голову» (2014). Ирландский акцент Лиама Нисона был предметом для шуток, а герои мультсериала «Гриффины» как-то отпустили шутку, что из-за этого Нисону никогда не сняться в вестерне. В 2014 году актёр получил предложение сняться в комедийном вестерне, но поставил условие, что не будет избавляться от акцента. В итоге в ленте появился странный ковбой с выраженным ирландским говором, который очень понравился публике.
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Актеры , Видео , Фильмы , Лиам Нисон , Сэмюэл Джексон , Том Круз
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