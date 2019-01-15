Отличные роли, упущенные актерами

Смотря любимые фильмы, мы даже не представляем, что того или иного персонажа мог бы сыграть другой артист. Между тем, когда идёт подготовка к началу съёмок, режиссёры и продюсеры просматривают десятки кандидатов, выбирая идеального исполнителя. Иногда они отказывают даже признанным звёздам, а иногда знаменитые актёры и сами отказываются от участия в проекте. Правда, иногда они потом сильно жалеют об этом.

Джим Керри, Одной из самых ярких франшиз в 21 веке стала серия фильмов «Пираты Карибского моря». Джека Воробья, колоритного остроумного пирата, сыграл Джонни Депп , и многие зрители полюбили картины именно из-за него. Но Джек Воробей мог бы быть совсем другим, ведь на эту роль пробовались Майкл Китон Кристофер Уокен . Но сценарист ленты заявил, что сценарий создали специально под Хью Джекмана , даже имя Джек Воробей получил в честь артиста. Но вот студия кандидатуру Джекмана не приняла, поскольку в 2003 году, когда «Пираты» только запускались, Хью ещё не был мировой звездой, которая была нужна. В итоге мы получили Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа. Хочется надеяться, что Хью не очень переживает из-за этого.

Смотрите видео и узнайте о других актёрах, от которых ускользнули судьбоносные роли.