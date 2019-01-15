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Отличные роли, упущенные актерами 

Рамблер 51 минуту назад
Смотря любимые фильмы, мы даже не представляем, что того или иного персонажа мог бы сыграть другой артист. Между тем, когда идёт подготовка к началу съёмок, режиссёры и продюсеры просматривают десятки кандидатов, выбирая идеального исполнителя. Иногда они отказывают даже признанным звёздам, а иногда знаменитые актёры и сами отказываются от участия в проекте. Правда, иногда они потом сильно жалеют об этом.
Одной из самых ярких франшиз в 21 веке стала серия фильмов «Пираты Карибского моря». Джека Воробья, колоритного остроумного пирата, сыграл Джонни Депп, и многие зрители полюбили картины именно из-за него. Но Джек Воробей мог бы быть совсем другим, ведь на эту роль пробовались Майкл Китон, Джим Керри, Кристофер Уокен. Но сценарист ленты заявил, что сценарий создали специально под Хью Джекмана, даже имя Джек Воробей получил в честь артиста. Но вот студия кандидатуру Джекмана не приняла, поскольку в 2003 году, когда «Пираты» только запускались, Хью ещё не был мировой звездой, которая была нужна. В итоге мы получили Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа. Хочется надеяться, что Хью не очень переживает из-за этого.
Смотрите видео и узнайте о других актёрах, от которых ускользнули судьбоносные роли.
Комментарии
Актеры , Видео , Фильмы , Джонни Депп , Джим Керри , Майкл Китон , Хью Джекман , Кристофер Уокен
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