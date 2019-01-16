Актеры, отлично сыгравшие в биографических лентах

Байопики — отдельный кинематографический жанр. Зрители и критики оценивают актёров, снимающихся в таких картинах, строго, ведь исполнителям нужно быть не только похожим на персонажа внешне, но и передать его внутренний мир.

В байопике «Вселенная Стивена Хокинга» (2014) одного из главных учёных современности Стивена Хокинга сыграл Эдди Редмэйн. Сам Хокинг успел увидеть ленту о себе и даже консультировал Эдди во время работы над фильмом. Артист дополнительно изучал старые записи с Хокингом, чтобы понять, как началась и развивалась болезнь. Усилия Редмэйна оказались ненапрасными: сам Хокинг хорошо отозвался о его работе, а американские киноакадемики присудили Эдди «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Смотрите видео и узнайте о других актёров, не побоявшихся сыграть известных исторических личностей и получивших хвалебные отзывы.