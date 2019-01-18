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Как сложилась жизнь «Анжелики» Мишель Мерсье 

Рамблер 7 часов назад
1 января французская актриса Мишель Мерсье отпраздновала 80-летний юбилей. В первом фильме она снялась, когда ей было 16, а всего в фильмографии Мишель несколько десятков картин. Однако всемирную популярность ей принесла роль Анжелики в исторических картинах, выходивших с 1964 по 1968 год. Анжелика стала настоящей визитной карточкой актрисы, хотя ради этой роли Мерсье, жгучей брюнетке, пришлось постоянно носить парик, а потом радикально изменить цвет волос, ведь соблазнительная авантюристка была белокурой. Но Анжелика стала и проклятьем актрисы, поскольку режиссёры не видели в ней никого другого. Мишель многократно пыталась уйти от созданного ею образа, но, увы, ей это так и не удалось.
Ролик рассказывает о кинокарьере французской дивы и её личной жизни.
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