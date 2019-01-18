Актеры, которые перенесли любовь из кино в жизнь

Далеко не всегда актёры, изображающие на экране любовников, испытывают друг к другу симпатию в жизни. Но случается и так, что артисты, сыгравшие страсть в кино, влюбляются и в реальности, а потом становятся семьёй. Так произошло с артистами Голди Хоун и Куртом Расселом , которые познакомились на съёмках в 1983 году. У обоих уже был неудачный семейный опыт, но Голди и Курт всё-таки решили жить вместе. Чуть позже у них появился общий сын, а дети Хоун от первого брака именно Рассела считают настоящим отцом. Несмотря на то, что брак Голди Хоун и Курт Рассел так и не зарегистрировали, они и по сей день счастливыми вместе. Видео рассказывает о других парах, которые, сойдясь на съёмочной площадке, остались вместе и в жизни.