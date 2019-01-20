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Как Крачковская получила свою первую звездную роль 

Рамблер 6 часов назад
Для актрисы Натальи Крачковской роль мадам Грицацуевой в фильме Леонида Гайдая «Двенадцать стульев» стала звёздной. Несмотря на то, что в ленте Крачковская практически не говорит, после выхода фильма она превратилась в знаменитость.
Изначально на роль прочили Нонну Мордюкову, по позже начальство пришло решило, что Мордюковой не место в комедии. Другой кандидатурой была Галина Волчек, которая уже почти получила роль, когда Гайдай встретил на съёмочной площадке молодую супругу звукооператора картины. Увидев её, Гайдай воскликнул: «Вот такую Грицацуеву мне надо! Это — мечта поэта!».
Объёмной дивой, сразившей режиссёра, и была Наталья Крачковская. Сама актриса не горела желанием представать на экране в образе мадам Грицацуевой, однако Гайдай сделал всё, чтобы она снималась. Съёмки оказались для начинающей артистки непростыми, но результат того стоил.
Актеры , Видео , Леонид Гайдай , Нонна Мордюкова , Наталья Крачковская , Галина Волчек
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