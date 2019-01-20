Скромная жизнь и внезапная смерть Натальи Богуновой

Зрители полюбили актрису за роль миловидной учительницы Светланы Афанасьевны в фильме "Большая перемена".

В детстве Наталья Богунова занималась балетом, в 10 лет она поступила в Ленинградское хореографическое училище им. А. Вагановой, а в 11 впервые сыграла в кино. Это был фильм "Вступление" режиссера Игоря Таланкина . Затем была работа в фильме "До свидания, мальчике", а в 14 лет Наталье пришлось бросить балет. Девушка набрала лишний по балетным меркам вес и решила сосредоточиться на актерской карьере. После окончания школы Наталья поступила во ВГИК на курс к Борису Бабочкину

По воспоминаниям однокурсников, Наталья словно витала в облаках и ни с кем не дружила. Несмотря на закрытость, она сумела произвести впечатление на Бориса Бабочкина, который, казалось, что влюбился в нее. Юная актриса действительно ему очень нравилась, но связь оставалась чисто платонической. Хотя это не помешало ему помочь актрисе с квартирой.

На втором курсе Наталья вышла замуж за Александра Стефановича, который тогда учился на режиссерском факультете. Но брак оказался недолгим. После окончания ВГИКа актрису приняли в Театр им. Моссовета, жить пришлось на два дома, Наталья работала в Москве, Александр жил в Ленинграде.

Первую популярность Наталье Богуновой принесла роль Снегурочки в фильме "Весенняя сказака", который вышел на экраны в 1971 году. А через пару лет зрители увидели актрису в образе Светланы Афанасьевны, учительницы русского языка и литературы из фильма "Большая перемена". Казалось, после этой работы актрису ждет большое будущее и успех. Но на деле все оказалось совсем не так.

Предложения были, но от многих Наталья отказывалась по разным причинам, а муж ее не снимал в своих фильмах, потому что по сценариям, которые к нему попадали, нужны были совсем бругие типажи.

Фильм-сказка "Умные вещи", вышедший в 1973 году, стал последним, в котором Наталья Богунова сыграла главную роль. Еще через год она развелась со своим мужем, который постоянно жил в Ленинграде. А в конце 1970-х у нее начались проблемы со здоровьем. Однажды ее увезли в больницу прямо из театра.

Диагноз был неутешительным — шизофрения. Тем не менее театр ее поддердивал, из труппы она ушла только в 1987 году. Ее последней работой в кино стала роль в фильме "Бег по солнечной стороне", который вышел в 1992 году.

О том, чем занималась актриса в 1990-е и 2000-е годы известно мало. Она жила с матерью, которая старалась ее опекать, но в 2011 году случайно выпала из окна. Наталья Богунова после этого несколько месяцев лежала в больнице со старым диагнозом. Ей стало лучше, у нее было много планов, она хотела отдохнуть и планировала гастрольный тур по России.

В 2013 году актриса поехала отдыхать на Крит, персоналу отеля ее поведение показалось странным, вызвали врачей и полицию, Наталью Богунову снова поместили в больницу, где у нее случился сердечный приступ. Спасти ее не смогли. Гроб с телом покойной переправили в Афины, затем в Стамбул и только оттуда в Москву. На похоронах было совсем немного людей, больше было журналистов. Через два месяца после смерти прах актрисы захоронили на Ваганьковском кладбище.