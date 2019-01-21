Актеры и режиссеры, не оценившие ремейки

В 2017 году вышел фильм «Мумия», где в главной роли блеснул Том Круз . Это был ремейк картины 1999 года, где в главной роли снимался Брендан Фрейзер . Когда новая «Мумия» готовилась к прокату, Фрейзер запустил хештег notmymummy («не моя мумия»), высказав таким образом негативное отношение к ремейку. Актёр раскритиковал фильм, причём особенно досталось расселу Кроу, сыгравшему роль доктора Генри Джекила. Брендана Фрейзера можно понять, ведь именно «Мумия» вывела его в начале двухтысячных в звёзды первой величины, а сейчас, когда его карьера пошла на спад, его не пригласили в новый проект даже на второстепенную роль.

Смотрите видео и узнайте, какие ещё актёры и режиссёры не приняли ремейки своих фильмов.