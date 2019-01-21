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Актеры и режиссеры, не оценившие ремейки 

Рамблер 2 часа назад
В 2017 году вышел фильм «Мумия», где в главной роли блеснул Том Круз. Это был ремейк картины 1999 года, где в главной роли снимался Брендан Фрейзер. Когда новая «Мумия» готовилась к прокату, Фрейзер запустил хештег notmymummy («не моя мумия»), высказав таким образом негативное отношение к ремейку. Актёр раскритиковал фильм, причём особенно досталось расселу Кроу, сыгравшему роль доктора Генри Джекила. Брендана Фрейзера можно понять, ведь именно «Мумия» вывела его в начале двухтысячных в звёзды первой величины, а сейчас, когда его карьера пошла на спад, его не пригласили в новый проект даже на второстепенную роль.
Смотрите видео и узнайте, какие ещё актёры и режиссёры не приняли ремейки своих фильмов.
Актеры , Видео , Фильмы , Брендан Фрейзер , Том Круз
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