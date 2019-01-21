Как выглядят актёры ужастиков в реальной жизни

Фильмы ужасов 20-30-летней давности на взгляд сегодняшнего зрителя совсем не страшные, а даже смешные. Примитивные спецэффекты, незамысловатые сюжеты, банальные звуки — из-за всего этого триллеры прошлого не выглядят пугающими. Зато современные ужастики могут довести впечатлительных зрителей до депрессии: монстры в них настолько реалистичны, что способны напугать даже искушённых киноманов. Успехом хорроры обязаны и сценаристам, и режиссёрам, и гримёрам, и операторам, но самый большой вклад в создание вносят актёры, играющие чудовищ, инопланетян, убийц и маньяков. Смотрите видео и узнайте, как выглядят актёры, сыгравшие монстров, в реальной жизни, когда на них нет грима.