Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Стекло
Триллер
Купить билет
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Три богатыря и наследница престола
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ёлки Последние
Комедия
Купить билет
Две королевы
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Путь домой
Приключение, Мелодрама, Семейный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Начни сначала
Ромком
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Тёмное зеркало
Триллер
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Крид-2
Драма, Спортивный
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Жил-был Дэдпул
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Как выглядят актёры ужастиков в реальной жизни 

Рамблер 2 часа назад
Фильмы ужасов 20-30-летней давности на взгляд сегодняшнего зрителя совсем не страшные, а даже смешные. Примитивные спецэффекты, незамысловатые сюжеты, банальные звуки — из-за всего этого триллеры прошлого не выглядят пугающими. Зато современные ужастики могут довести впечатлительных зрителей до депрессии: монстры в них настолько реалистичны, что способны напугать даже искушённых киноманов. Успехом хорроры обязаны и сценаристам, и режиссёрам, и гримёрам, и операторам, но самый большой вклад в создание вносят актёры, играющие чудовищ, инопланетян, убийц и маньяков. Смотрите видео и узнайте, как выглядят актёры, сыгравшие монстров, в реальной жизни, когда на них нет грима.
Актеры , Видео , Фильмы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Потому что я черный»1
Мультфильмы студии Disney, провалившиеся в прокате1
Впечатляющие изменения звезд ради роли
Названы лучшие советские фильмы в истории44
«Султан моего сердца» или «Великолепный век»: что лучше?2
Видео
06:42
Впечатляющие изменения звезд ради роли
Актеры
02:45
Гильдия продюсеров США назвала лучший фильм года
Фильмы
02:59
Как Крачковская получила свою первую звездную роль
Актеры
04:09
Лучшие кроссоверы в фильмах
Фильмы
04:21
Моменты для взрослых в фильме «Назад в будущее»
Фильмы
10:09
Как выглядят актёры ужастиков в реальной жизни
Актеры Фильмы
10:10
Актеры и режиссеры, не оценившие ремейки
Актеры Фильмы
05:24
Секретные приемы киношников
Фильмы
04:47
Скромная жизнь и внезапная смерть Натальи Богуновой
Актеры
04:25
Карьера Орнеллы Мути началась с нескромных съемок
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение