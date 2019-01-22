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Что стало с красавицей из польского кинохита 

Рамблер 6 часов назад
Польский фильм «Знахарь» режиссёра Ежи Гофмана вышел в 1982 году и сразу стал хитом не только в Польше, но и в СССР. Главную роль в нём сыграла Анна Дымна, одна из самых красивых актрис того времени. К моменту выхода картины Анне было 30 лет, но в её жизни уже разразилась трагедия. Начинающая 22-летняя актриса познакомилась с опытным, на 15 лет старше, актёром и сценаристом Веславом Дымны. Сначала Анна и Веслав просто дружили, но в 1973 году поженились. Позднее Анна говорила, что именно супруг сформировал её как актрису, оказав огромное влияние на дальнейшую карьеру. Брак Дымны был очень счастливым, но судьба отвела им всего 5 лет: в 1978 году Веслав погиб.
Как пережила артистка смерть первого мужа? Кто подарил ей сына? Как она пришла к благотворительности? Ролик рассказывает о жизни популярной польской актрисы.
Актеры , Видео , Фильмы , Веслав Дымны , Анна Дымна
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