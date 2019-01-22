Личная жизнь актеров из «Полицейского с Рублёвки» 

Российский криминально-комедийный сериал «Полицейский с Рублёвки» стартовал в 2016 году. Главную роль, мажора в Рублёвки, который пошл работать в полицию, сыграл молодой актёр Александр Петров. Через несколько дней Александру исполнится 30 лет, сейчас он востребованный актёр, много снимается и играет в театре имени Ермоловой. Личную жизнь Петров тщательно оберегает, но известно, что много лет он встречался с девушкой, с которой был знаком со школы. Но в 2017 он расстался с подругой и начал встречаться с партнёршей по картине «Притяжение» (2017) Ириной Старшенбаум.
Ролик рассказывает о жизни других актёров, снимающихся в популярном сериале.