Почему актриса из «Места встречи» покончила с собой

Имя актрисы Людмилы Давыдовой известно лишь знатокам кино: крупных и ярких ролей ей сыграть не удалось. Зато героини Давыдовой, которые появляются в эпизодах, вспомнят очень многие, например, Верка-модистка из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979) — одна из самых заметных второстепенных персонажей в картине.

Сниматься Людмила начала ещё во время учёбы во ВГИКе, но это не сделало её популярной. Зато после брака с режиссёром Валерием Усковым Людмила перед актрисой наконец-то забрезжили перспективы: супруг доверил ей роль в семисерийной саге «Тени исчезают в полдень». Увы, другие режиссёры не разглядели в Давыдовой талант и приглашений в новые проекты она по-прежнему не получала.

Почему разрушались все браки актрисы? Что довело её до депрессии? Как ей пришла в голову мысль свести счёты с жизнью? Смотрите рассказ в ролике.