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Юные артисты, карьера которых покатилась под откос 

Рамблер 5 часов назад
Маленькие артисты умиляют публику не только симпатичной внешностью и талантом, но и непосредственностью. Однако взрослея, они порой теряют очаровательную детскость и перестают быть кумирами. Это становится ударом и для родителей, которые рассчитывают на гонорары наследников, и для самих артистов.
Джейк Ллойд прославился в десятилетнем возрасте, сыграв Энакина Скайуокера в ленте «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999). Спустя пару лет Джейк завершил карьеру, заявив, что слава, бесконечные интервью, навязчивое внимание журналистов, преследование поклонников полностью измотали его. Позже он пристрастился к алкоголю и наркотикам, а в 2016 году 27-летний Лллойд попал в психиатрическую клинику с диагнозом «шизофрения».
Смотрите видео и узнайте о других маленьких артистах, чья карьера покатилась под откос.
Актеры , Видео
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