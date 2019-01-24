Российские актеры, которые снимались в Голливуде

Мы чувствуем необъяснимое чувство гордости, когда видим в зарубежных фильмах наших соотечественников. Рассказываем, за кого еще можно порадоваться.

Юрий Колокольников («Игра престолов»)

Кадр из сериала "Игра престолов"

После того, как Юрий окончил Щукинское театральное училище, он получил работу в театре «Современник» и снялся в сериале «Дети Арбата», который принес ему популярность. Как признался сам актер, он с детства мечтал работать за границей, поэтому активно участвовал в зарубежных кастингах. Его упорство принесло свои плоды и он получил эпизодическую роль в «Игре престолов». Герой Юрия, людоед Стир, появляется в 4 сезоне.

Светлана Ходченкова («Росомаха: бессмертный» и «Шпион, выйди вон!»)

Кадр из фильма "Росомаха:бессмертный"

Светлана Ходченкова является востребованной актрисой как в России, так и в Голливуде. За несколько лет она снялась сразу в двух фильмах. В одной из частей «Россомахи» она сыграла роль главной злодейки, которая противостояла Хью Джекману . А до этого появилась в эпизоде картины «Шпион, выйди вон!» с Томом Крузом

Юлия Снигирь («Крепкий орешек: хороший день, чтобы умереть»)

Кадр из фильма "Крепкий орешек: хороший день, чтобы умереть"

Юлия Снигирь окончила театральное училище имени Щепкина, а потом прославилась в клипе Ромы Зверева «До скорой встречи». Перед тем, как попасть в Голливуд, большим проектом актрисы стал проект Федора Бондарчука «Обитаемый остров», где она исполнила одну из главных ролей. В пятом «Крепком орешке» она сыграла отчаянную русскую преступницу Ирину, которая мешала главному герою вершить правосудие.

Ольга Куриленко («Париж, я люблю тебя» и «Квант милосердия»)

Кадр из фильма "Квант милосердия"

Обаятельная Ольга стала известной еще в 16 лет, когда ее пригласили сотрудничать с одним из французских модельных агентств. Уже в 18 она могла похвастаться обложками нескольких глянцевых журналов, но решила начать актерскую карьеру. В 2006 году она снималась в паре с Элайджей Вудом в фильме «Париж, я люблю тебя», а в 2008 стала первой русской девушкой Бонда, сыграв в «Кванте милосердия».

Данила Козловский («Академия вампиров»)

В 2018 году Данила был удостоен почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации», но мало кто знает, что на пике своей популярности в 2013 году он отправился в Голливуд, где снялся в фантастическом боевике «Академия вампиров». Картина провалилась в прокате и актер вернулся на родину, где и продолжил строить карьеру.