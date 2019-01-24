Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Стекло
Триллер
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Три богатыря и наследница престола
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ёлки Последние
Комедия
Купить билет
Путь домой
Приключение, Мелодрама, Семейный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Бабушка лёгкого поведения 2
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Две королевы
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
BEEF: Русский хип-хоп
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Начни сначала
Ромком
Купить билет
Волки и Овцы: Ход Свиньёй
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Астерикс и тайное зелье
Мультфильм, Комедия
Купить билет
Мэри Поппинс возвращается
Приключение, Фэнтези, Мюзикл
Купить билет
Снежные гонки
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет

Российские актеры, которые снимались в Голливуде 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Академия вампиров"
Мы чувствуем необъяснимое чувство гордости, когда видим в зарубежных фильмах наших соотечественников. Рассказываем, за кого еще можно порадоваться.

Юрий Колокольников («Игра престолов»)

Кадр из сериала "Игра престолов"
После того, как Юрий окончил Щукинское театральное училище, он получил работу в театре «Современник» и снялся в сериале «Дети Арбата», который принес ему популярность. Как признался сам актер, он с детства мечтал работать за границей, поэтому активно участвовал в зарубежных кастингах. Его упорство принесло свои плоды и он получил эпизодическую роль в «Игре престолов». Герой Юрия, людоед Стир, появляется в 4 сезоне.

Светлана Ходченкова («Росомаха: бессмертный» и «Шпион, выйди вон!»)

Кадр из фильма "Росомаха:бессмертный"
Светлана Ходченкова является востребованной актрисой как в России, так и в Голливуде. За несколько лет она снялась сразу в двух фильмах. В одной из частей «Россомахи» она сыграла роль главной злодейки, которая противостояла Хью Джекману. А до этого появилась в эпизоде картины «Шпион, выйди вон!» с Томом Крузом.

Юлия Снигирь («Крепкий орешек: хороший день, чтобы умереть»)

Кадр из фильма "Крепкий орешек: хороший день, чтобы умереть"
Юлия Снигирь окончила театральное училище имени Щепкина, а потом прославилась в клипе Ромы Зверева «До скорой встречи». Перед тем, как попасть в Голливуд, большим проектом актрисы стал проект Федора Бондарчука «Обитаемый остров», где она исполнила одну из главных ролей. В пятом «Крепком орешке» она сыграла отчаянную русскую преступницу Ирину, которая мешала главному герою вершить правосудие.

Ольга Куриленко («Париж, я люблю тебя» и «Квант милосердия»)

Кадр из фильма "Квант милосердия"
Обаятельная Ольга стала известной еще в 16 лет, когда ее пригласили сотрудничать с одним из французских модельных агентств. Уже в 18 она могла похвастаться обложками нескольких глянцевых журналов, но решила начать актерскую карьеру. В 2006 году она снималась в паре с Элайджей Вудом в фильме «Париж, я люблю тебя», а в 2008 стала первой русской девушкой Бонда, сыграв в «Кванте милосердия».

Данила Козловский («Академия вампиров»)

В 2018 году Данила был удостоен почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации», но мало кто знает, что на пике своей популярности в 2013 году он отправился в Голливуд, где снялся в фантастическом боевике «Академия вампиров». Картина провалилась в прокате и актер вернулся на родину, где и продолжил строить карьеру.
Комментарии1
Актеры , Светлана Ходченкова , Юрий Колокольников , Данила Козловский , Том Круз , Ольга Куриленко , Юлия Снигирь , Федор Бондарчук , Хью Джекман
Читайте также
Видео
01:57
Сборы «Т-34» превысили 2 миллиарда рублей
Фильмы
02:58
Как Гурченко чуть не стала инвалидом на съемках
Актеры
06:42
Впечатляющие изменения звезд ради роли
Актеры
05:35
Где сейчас актеры, сыгравшие во «Властелин колец»
Актеры Фильмы
04:42
Актеры, которые забыли выйти из образа
Актеры
06:17
Неожиданные ляпы в голливудских блокбастерах
Фильмы
01:00
Збруев раскритиковал современных актрис
ТВ
06:51
Нетиевский объяснил раскол в «Уральских пельменях»
ТВ
08:28
Тайные смыслы фильмов про Гарри Поттера
Фильмы
09:35
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение