Кинохиты, в которых актеры не хотели сниматься

Продюсеры, режиссеры и даже сами актеры любят рассказывать, как артисты борются за получение той или иной роли. Но оказывается, есть фильмы, ставшие настоящими хитами, от которых известные исполнители настойчиво отказывались.

Возможно, актеры сожалеют о подобных отказах, но теперь даже сложно представить, что в этих картинах мог сыграть кто-то другой.

1. В «Матрице» главного героя Нео великолепно сыграл Киану Ривз . Между тем, изначально роль предназначалась Уиллу Смиту . Он отказался от съемок под предлогом отсутствия времени.

2. Фильм «Титаник» стал блокбастером года в 1997. Режиссер Джеймс Кэмерон предлагал главную роль Мэттью МакКонахи, но тому персонаж показался неинтересным. А вот Леонардо Ди Каприо не был так привередлив и после съёмок стал мега-звездой.

3. В «Крепком орешке» должен был играть Арнольд Шварценеггер . Но он не захотел участвовать в фильме, поскольку отрицательные персонажи говорили с немецким акцентом. Железный Арни, уроженец Австрии, счел неэтичными с ними сражаться. Роль ушла Брюсу Уиллису , который с тех пор регулярно спасает планету от напастей.

4. Джек-Воробей — самый запоминающийся персонаж франшизы «Пираты Карибского моря». Роль писали для Хью Джекмана , но потом ему все-таки отказали из-за малой известности. Зато для Джонни Деппа «Пираты» стали звездным часом.